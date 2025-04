Ministro de Salud justificó que militante de APP gane más de S/19 mil en el Congreso: "Hay muchos puestos que ganan parecido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció en torno a la polémica surgida tras conocerse la designación de Yessenia Lozano como jefa del Centro de Modalidades Formativas en el Congreso, cargo al que fue propuesta por la Presidencia del Parlamento, y por el que percibe un sueldo mensual superior a los S/19 mil.

Según un reportaje de Cuarto Poder, Lozano Millones se autodenomina "hija política" de César Acuña y es militante de larga data de Alianza para el Progreso (APP), partido donde se desempeñó como secretaria nacional de Juventudes. Incluso, en su oficina en el Congreso, tenía un cuadro grande con la fotografía del fundador de APP.

El portal Infogob señala que la funcionaria es militante del partido de Acuña desde diciembre de 2019 y que tiene un cargo de representación. Incluso postuló al Congreso por dicha organización política en las elecciones congresales extraordinarias de 2020.

Sobre el tema, el titular del Minsa, quien también es militante de APP y fue congresista por dicho partido en 2016, justificó el sueldo que percibe Yessenia Lozano, el cual incluso es superior al que perciben los legisladores.

"En el Congreso, hay muchos puestos que ganan parecido. Yo he sido asesor del Congreso y creo que conozco que hay bastantes puestos que ganan esos montos", señaló.

Asimismo, consideró que Lozano Millones "no es una persona que sea referente o que tenga algún cargo privilegiado dentro del partido" y refirió que el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, "ya dio las explicaciones".

"Entiendo que el presidente del Congreso ha dejado claro que la señorita cumple con el perfil para el cargo y, obviamente, son cargos de confianza. Ellos llamarán a la gente que consideran de su confianza", sostuvo.

"El ser militante de un partido no significa que ya no puedas trabajar para el Estado"



Asimismo, el ministro de Salud consideró que tener una militancia partidaria no debería ser impedimento para "trabajar para el Estado", ya que de ser así "nadie se afiliaría a algún partido".

"El ser militante de un partido no significa que ya no puedas trabajar para el Estado, si no nadie se afiliaría a algún partido. Y yo creo que lo más importante aquí no es si es militante o no. Lo más importante es si cumple el perfil para el cargo. Si no lo cumple, es un delito y hay que sancionarlo. Si lo cumple, está dentro del marco de la ley", refirió.

"Que se averigüe si cumple con el perfil. Según lo que he escuchado por parte del presidente del Congreso, cumple el perfil. Si cumple el perfil, no hay nada que esté en contra de la ley", apuntó.

Por otro lado, Vásquez también comentó los recientes casos relacionados a firmas falsas y afiliaciones indebidas en las que habrían incurrido varios partidos para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese sentido, consideró que se debía sancionar a las organizaciones políticas responsables.

"Yo creo que, en este sentido, se deben evaluar a fondo todas estas inscripciones, los padrones de afiliados. Hay ya indicios grandes de que se han falsificado gran cantidad de firmas para poder pasar el proceso de evaluación entre el JNE y la ONPE, y esto, de ser cierto, debe sancionarse a las organizaciones políticas también que han falsificado en gran número. Puede ser un número reducido de firmas que puedan pasarse, pero si hablamos de miles de firmas, yo creo que debe tomarse otras acciones", aseveró.

"Hay partidos conocidos o no, que tienen gran cantidad de afiliados con firmas falsas. Yo creo que deberían también asumir la responsabilidad", puntualizó.