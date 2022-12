“Nos guste o no”, Perú debe entregar los salvoconductos a familiares de Pedro Castillo, afirma Rodríguez Mackay

Miguel Ángel Rodríguez Mackay fue canciller durante el Gobierno de Pedro Castillo. | Fuente: Andina

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, afirmó este martes que, según establece la Convención de Caracas que Perú suscribió en 1954, nuestro país debe entregar los salvoconductos a los familiares del exmandatario Pedro Castillo, quienes se encuentran en la embajada mexicana, para que puedan viajar al país centroamericano tras recibir el asilo político, si así lo desean.

En La Rotativa del Aire, el excanciller dijo que, aunque se trate de una disposición que pueda generar disgusto entre la población, el artículo 36 de la Constitución establece que el Estado peruano reconoce el asilo político y sus implicancias.

“¿Qué debe hacer el Perú? De conformidad con el artículo 36 de la Constitución, que dice que el Perú es respetuoso y reconoce el derecho de asilo, [el Perú] debe entregar el salvoconducto nos guste o no. Son reglas claras que el Perú firmó en 1954, en la Convención de Caracas sobre el asilo”, recalcó.

Rodríguez Mackay indicó que, si bien el Estado peruano podría alegar la investigación fiscal que afronta la ex primera dama, Lilia Paredes, lo que importa es lo que opine el país que otorga el asilo. En este caso – recuerda el excanciller – el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera que los familiares del expresidente Pedro Castillo son perseguidos políticos.

“El asilo [político] es una institución que supone reglas muy bien trazadas, nos gusten o no. A la hora de calificar [al asilo político] no debemos darle ningún otro ingrediente que no sea el que califica, en este caso, el gobierno mexicano”, detalló.

“La percepción de la justicia peruana es distinta, pero no relevante. Es relevante lo que piensa México, porque esas son las reglas establecidas en la Convención de Caracas de 1954”, agregó.

Exministro rechazó declaraciones del canciller mexicano

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó hoy que la familia del detenido expresidente Pedro Castillo está en la embajada mexicana en el Perú, en el distrito de San Isidro, tras haber recibido el asilo político.

Ebrard afirmó que los familiares del exmandatario, al estar en las instalaciones de la representación diplomática, ya se encuentra en territorio mexicano. No obstante, Rodríguez Mackay rechazó estas declaraciones y explicó que las embajadas ni los consulados tienen una “naturaleza soberana” en el país en que se encuentran.

En RPP, Rodríguez Mackay, quien fue canciller durante la gestión de Pedro Castillo, enfatizó que es erróneo decir que las embajadas forman parte de la soberanía de un país.

“Las embajadas no son territorios del país donde se encuentra la representación, esa es una errada [afirmación] que hasta hoy escucho. No existe el principio de extraterritorialidad”, señaló.

“No es verdad que la familia de Pedro Castillo haya ingresado al territorio mexicano. Se cree erradamente que la embajada es otro territorio. A veces se cree que cuando uno ingresa a una embajada, se piensa que está en otro país”, añadió.

Aunque recalcó que las representaciones diplomáticas no tienen naturaleza soberana en el país donde operan, el excanciller dejó en claro que el principio de inviolabilidad establece que “nadie puede ingresar a las embajadas o consulados” sin previa autorización.

“¿Qué son las embajadas? Inviolables. Nadie puede ingresar a una embajada, ni la Policía ni los militares. Ni las embajadas ni los consulados tienen naturaleza soberana, lo que tienen es el principio de inviolabilidad que está en la Convención de Relaciones Diplomática de 1961 para embajadas y la Convención de Relaciones Consulares de 1963 para los consulados”, aclaró.