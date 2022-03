El politólogo señaló que el Gobierno actualmente tiene los votos en el Congreso para evitar la vacancia del mandatario. | Fuente: RPP Noticias

Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas en Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), consideró este sábado que el Ejecutivo ha logrado construir una coalición dentro del Congreso que le permita sostener el Gobierno, pese a las vinculaciones contra el presidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción.

Según indicó a Ampliación de noticias, el Ejecutivo ha logrado crear una situación favorable en este contexto, pues en el Congreso tendrían un respaldo reflejado en votos ante posibles intentos contra el mandatario. Sin embargo, dijo que eso podría variar si se hiciera pública alguna prueba contra Pedro Castillo.

“El presidente y el Ejecutivo han logrado construir una coalición dentro del Congreso que le permite sostener al Gobierno. Todo esto por supuesto, estamos en Perú, mientras que no aparezca una revelación un audio, un video, algo que haga que este Gobierno se tambalee”, manifestó.

Señala falta de liderazgo en la oposición

Señaló también que actualmente no hay un liderazgo en la oposición para hacer frente al Gobierno, pues si bien se mantiene el mismo discurso contra Pedro Castillo desde la campaña electoral, esta estrategia no ha servido para convencer a la mayoría de la población sobre el rol de la oposición.

“Hay un vacío en la alternativa. No hay un liderazgo ni una propuesta me parece (…) El gran problema ha sido que este grupo, este bando de la oposición no ha logrado convencer a una mayor cantidad de gente de los riesgos de los problemas de la tragedia que estamos viendo en estos espacios de la administración pública”, dijo.

Sobre movilizaciones

En cuanto al poder que pueda tener la movilización ciudadana contra el gobierno, Awapara indicó que el grupo de personas que sale a las calles a manifestarse contra el Gobierno es el mismo que expresó su rechazo contra Pedro Castillo y que mayoritariamente está localizado en Lima. Sin embargo, manifestó que se trata de un grupo reducido, pese a que la aprobación del mandatario en la capital llega al 5%.

“Estas marchas no alcanzan porque creo que no logran convencer. Sabemos que, por ejemplo, en Lima solo el 5% aprueba a castillo; sin embargo, en una ciudad tan grande vemos muy poca gente en las calles. No sé si ese sea un sentir, sabemos que hay muchos problemas con el Gobierno, pero no creo que haya nada que precipite las marchas como hemos tenido en otras ocasiones”, sostuvo.

