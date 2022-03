Juan de la Puente, politólogo | Fuente: RPP

Juan de la Puente, politólogo y director del portal PataAmarilla, consideró este viernes que se está apostando a una especie de "continuidad combi" en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la designación de Nicolás Bustamente.



"Desdice presunciones de muchos que creían que es posible que el presidente retorne del camino que ha iniciado. Es decir, las esperanzas de una reversión se desmienten, se anulan y se aclaran con esta decisión. Lo segundo es me parece que se está apostando a una especie de continuidad combi en ese ministerio, tanto para seguir con las cosas que no se hacen y al mismo tiempo guardar los arreglos administrativos", dijo en entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias.

Juan de la Puente sostuvo que la designación de Nicolás Bustamante patentiza la "idea de sobreviviencia" del gobierno del presidente Pedro Castillo.



"La debilidad del gobierno va en la misma línea del Congreso, que no ha podido incrementar sus votos para una moción de vacancia, y creo que también se posa en la indiferencia ciudadana, que muestra en las encuestas que quiere salidas radicales, pero que no se moviliza y no se expresa abiertamente en eso. De manera que yo diría que la idea de sobrevivencia puede emparentarse con la inercia, que en el Perú ha sido una constante", afirmó.



Además, Juan de la Puente argumentó que la crisis política ha producido sus efectos en el cambio de las tendencias. Expresó su preocupación por la aparición de una especie de "implosión" donde los poderes se desploman por dentro, como las caídas de los gabinetes ministeriales.

"Esta idea de la implosión, que es un desgaste mucho más profundo, una debilidad, me parece que marcan un nuevo tiempo. Y quizá la idea de encontrar un consenso y de encontrar salidas, tiene que mirar este hecho de que una implosión de las instituciones es muy perjudicial para la democracia y para hacer cosas", aseguró.



"Necesitamos una Presidencia fuerte"

Ante la consulta sobre si el presidente Pedro Castillo terminará su mandato, Juan de la Puente señaló que la respuesta es arriesgada ya que los escenarios que se configuran dan la impresión que se está produciendo una especie de deterioro muy serio en el gobierno.



"No es bueno tener una Presidencia que pende de un hilo. Creo que necesitamos una Presidencia fuerte. Desde ese punto de vista, creo que la tendencia es encontrar una salida que permita recuperar y fortalecer la gobernabilidad sobre la base de tener una Presidencia con un mejor desempeño, pero me parece que los actores no están todavía preparados no solo para las salidas, sino para negociar las salidas", expresó.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El doctor Jaime Miranda , director de cronicas centro de excelencia en enfermedades crónicas y profesor de la facultad de medicina de la universidad peruana Cayetano Heredia e investigador, explicó que el estudio se llamó "Cuña escalonada" y lo que se necesitaba era demostrar el beneficio de la reducción del sodio y el beneficio del incremento de potasio. Para ello se mezcló el cloruro de potasio con la sal y esto permitió controlar el aumento de la presión arterial y se pudo comprobar los resultados en las personas mayores de 18 años de Tumbes. Indicó que en un primer periodo se midió la presión arterial y luego se inició la segunda etapa. Los resultados arrojaron primero que en la presión arterial, todo el perfil baja en la población y baja en los que ya estaban enfermos y en los adultos mayores y segundo se registró 50% menos de casos de presión arterial.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.