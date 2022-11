El congresista del Bloque Magisterial criticó el accionar de Lucio Castro contra el gobierno de Pedro Castillo | Fuente: Composición

"Ese señor no tiene ninguna autoridad moral. Lucio Castro es un delincuente que ha robado todo el dinero a través de la Derrama Magisterial", declaró el parlamentario Pasión Dávila en Todo se sabe de RPP, al ser consultado por la posición del secretario general del Sutep frente al Gobierno de Pedro Castillo.

"Se han robado todo el dinero de la Derrama Magisterial, de eso viven. Toda esa cúpula son parte de esa. No representa a nadie", agregó el congresista del Bloque Magisterial.

Por otro lado, refirió que Lucio Castro "se ha autodenominado" secretario, porque "nunca lo han elegido al señor". En esa línea, criticó que el Sutep sea parte de una "cúpula" y "hay que hacer auditoría a la Derrama Magisterial". "Él está integrando esa cúpula, manejan a su interés, existe la divisón del magisterio", continuó el congresista.

Huelga del Sutep

Recordemos que el Sutep inició una huelga de hambre programada para el día 17 de noviembre y, según Lucio Castro, se mantendrá de forma indefinida hasta que sus reclamos sean atendidos.

Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu), al mando de Rosendo Serna, declaró improcedente el pedido de huelga de hambre presentada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú.

Según el ministro Serna, la huelga solo era una propuesta por parte de un grupo de dirigentes y que, de acuerdo con la documentación presentada, no ha sido debidamente consultada con los maestros.



“Ellos han solicitado declararse en huelga de hambre, pero esto no ha sido consultado a los maestros. Obedece a una decisión estricta de la cúpula gerencial de SUTEP. Ellos tienen su derecho de solicitarlo, pero nosotros estamos respondiendo”, señaló.

Cuestión de confianza

En otro tema, el congresista Pasión Dávila no supo responder sobre el comentario que realizó contra Alejandro Cavero —le dijo 'soltero y enamorado'— durante el pleno de ayer. En esa línea, sostuvo que la cuestión de confianza debió debatirse ahí mismo y que no se debe alargar hasta la próxima sesión.

"Si no había temor (ley del referéndum) por qué no lo dejaron ahí, y no estaríamos en esa cuestión de confianza. Yo dije en su momento: Congreso desacreditado, cuestionamiento al Ejecutivo, nos vamos todos. Nadie se quiso ir, entonces pongámonos a trabajar, porque el país no puede esperar más", comentó.

Por otra parte, señaló que espera la visita de la OEA y venga a recopilar información de manera independiente con todos los poderes del Estado.