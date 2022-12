Cardenal tiene previsto encabezar hoy una marcha por la paz. | Fuente: Andina

El arzobispo de Huancayo, cardenal Pedro Barreto, cuestionó al Congreso por no haber aprobado el último viernes, 16 de diciembre, el proyecto de reforma constitucional que permite el adelanto de elecciones generales para el 2023 y el recorte del mandato presidencial y congresal.

En Ampliación de Noticias Regional, Barreto criticó que el grupo de congresistas, que votó en contra de la iniciativa, no atienda el clamor popular para adelantar los comicios lo más pronto posible ante la crisis sociopolítica que ocasionó el intento de golpe de Estado y la vacancia de Pedro Castillo.

A decir del arzobispo de Huancayo, hay algunos parlamentarios que se aferran al cargo y quieren permanecer hasta julio de 2026, pese a la convulsión social que atraviesa el país.

“La verdad es que, como peruano y ciudadano, estoy indignado por lo que sucedió el viernes pasado en el Congreso. No podemos aceptar que el Congreso no ponga de su parte para un adelanto de las elecciones, ese es un clamor general. Algunos no quieren dejar el Congreso y no piensan en el país. eso genera más violencia”, declaró.

Aunque recalcó que es importante que el nuevo proceso electoral esté acompañado de una serie de reformas políticas y electorales, Barreto indicó que es poco probable que en el Congreso se logren consensos para aprobarlas. Así, exhortó al Parlamento a “escuchar el grito y el clamor del pueblo en su conjunto”.

“Si no hay una reforma política, no puede haber un cambio sustancial en la vida política del país: la reforma es urgente”, puntualizó.

Barreto anuncia marcha por la paz

Tras rechazar los “excesos” para repeler las manifestaciones y el vandalismo registrado durante las protestas, el cardenal Barreto anunció que esta tarde encabezará una marcha por la paz desde el estadio Mariscal Castillo, del distrito de El Tambo, en la ciudad de Huancayo (Junín), con dirección a la plaza Huamanmarca.

“Se debe construir la paz y dejarnos de estar enfrentados unos con otros”, precisó.