El secretario general de Fuerza Popular indicó que el adelanto de elecciones debe ir con reformas políticas | Fuente: Andina

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, en diálogo con RPP Noticias, señaló que es "difícil, pero no imposible" que el Congreso llegue a un consenso en torno a la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales.

En ese sentido, Galarreta señaló que el presidente del Congreso, José Williams, está hablando con parlamentarios de las bancadas de izquierda para que "depongan" su propuesta de asamblea constituyente y se pueda lograr un consenso.

"Es difícil cuando tienes un bloque que quiere meter asamblea constituyente lo cual no es constitucionalmente posible (...) Yo sé que el presidente del Congreso está hablando con todos para que algunos depongan esta posición que, en el fondo, encubre su interés de quedarse en el Parlamento", sostuvo.

Asimismo, el secretario general del partido fujimorista remarcó que si antes el Congreso logró consensos "como en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y de los directores del BCRP", también podría lograrse un "bloque" con el que se consiga la mayoría para aprobar el adelanto de elecciones.

"Creo que sí se han logrado acuerdos en el Congreso y ojalá se vuelva a recuperar esa posibilidad de armar un bloque. De 87, creo que es difícil porque los señores de Verónica Mendoza (…) más los que entraron con el señor Castillo, ahí no más hay 42 parlamentarios y necesitas 87. Es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo", señaló.

Sin embargo, el expresidente del Congreso consideró que los congresistas de izquierda no cederán con su propuesta de asamblea constituyente.

"Este Congreso tiene una bancada que entró no como una izquierda democrática (...) es una izquierda de la que entra en varios parlamentos de la región, que usa los mecanismos democráticos para, desde adentro, romper lo que son las reglas democráticas. Por eso es que no entienden y se ponen en una máxima que no quieren ceder a una asamblea constituyente, proyecto ya archivado por el Congreso", remarcó.

"Deben aprobarse reformas políticas"

Galarreta señaló que su partido está a favor de un adelanto de elecciones, pero que es necesario que, "en el camino" de los comicios, se realicen reformas políticas.

“Nuestra posición fue a favor del adelanto de elecciones porque, desde un comienzo, ya habíamos planteado una posición a si la salida a esta crisis política era que se vayan todos (...) Creemos que al adelanto de elecciones hay que ponerle una fecha y después, en el camino, ver qué reformas se necesitan", sostuvo.

Respecto a estas reformas, el secretario general de Fuerza Popular indicó que su partido apuesta por la bicameralidad y la reelección de congresistas.

"Algunas reformas, las más importantes, creo que pueden ser un poco impopulares. Ya se ha demostrado que la no reelección es gatillar a una institución como el Congreso por la falta de experiencia (...) También el partido ha decidido ir por la bicameralidad", explicó.

Galarreta consideró que la reelección podría contribuir con la "experiencia" necesaria en los fueros parlamentarios y que, incluso, varios congresistas del actual Parlamento "podrían ir a una reelección y serán reelegidos para un segundo periodo".