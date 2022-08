Pedro Castillo busca apartar a Harvey Colchado y Hans Aguirre de la investigación contra Yenifer Paredes

Tras diligencia en Palacio de Gobierno. | Fuente: Presidencia

El presidente Pedro Castillo presentó un recurso de hábeas corpus en contra del fiscal Hans Aguirre, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, y el coronel PNP Harvey Colchado, del equipo especial de la Policía. Ambos encabezaron la diligencia a Palacio de Gobierno para capturar de manera preliminar a Yenifer Paredes, cuñada del jefe del Estado.

La demanda, con la que el presidente buscaría apartar a quienes investigan a su cuñada, también fue presentada en contra del juez Raúl Justiniano y la Procuraduría del Poder Judicial (PJ), según el diario El Comercio.

El recurso de hábeas corpus, presentado el último lunes 15, se encuentra en proceso de calificación en el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que está a cargo del juez Juan Torres Tasso.

El pasado 8 de agosto representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional, quienes investigan a Yenifer Paredes por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos, llegaron a la sede de Gobierno porque, según información de inteligencia policial, la cuñada del presidente se encontraba en el recinto.

Sin embargo, al equipo especial de la Fiscalía y la Policía recién se le permitió el ingreso a la Casa de Pizarro una hora y 15 minutos después de su llegada.

Defensa del presidente exige que se respete el "marco jurídico"

En declaraciones a El Comercio, Eduardo Pachas, abogado del mandatario, detalló que la presentación del hábeas corpus es para que se “respete el marco jurídico”. El letrado alegó que la Policía y la Fiscalía no pueden irrumpir de esa forma en Palacio de Gobierno porque se trata de un patrimonio histórico.

Acotó que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, existe un procedimiento distinto para ingresar a la sede de Gobierno.

“Palacio de Gobierno no es un bien jurídico en el cual se deben y están obligados a seguir un procedimiento y eso no se respetó. [Exigimos] que se respete el marco jurídico en el que no se puede hacer un abuso en atención de las circunstancias en las que se ha brindado la orden para ese allanamiento”, criticó.

Eduardo Pachas indicó que, de aceptarse el recurso, el coronel PNP Harvey Colchado y el fiscal Hans Aguirre podrían ser apartados de la investigación contra la hermana de la primera dama, Lilia Paredes.

“La misma ley indica que, de declararse fundada (la demanda), trae como consecuencia que esos funcionarios tienen que ser apartados de la investigación”, sentenció.