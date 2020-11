Luis Araujo Enríquez | Fuente: Andina

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, pidió este miércoles prudencia y solicitó investigar cuanto antes la denuncia de Luis Araujo Enríquez sobre una presunta detención irregular por parte del Equipo Terna de la Policía Nacional del Perú.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el exfuncionario señaló que debe existir un video que haya registrado el momento cuando el joven supuestamente es detenido por los agentes policiales y así encontrar a los responsables.



"Si se corroborarán esas afirmaciones sería gravísimo porque ya en democracia en la época del fujimotesinismo podríamos esperar de todo y se hizo de todo, pero en los últimos 20 años yo no he escuchado que se haya dado un tema similar y menos aún en una manifestación porque eso ya es delito de secuestro", dijo.

José Pérez Guadalupe explicó que ningún grupo del Equipo Terna puede detener a un ciudadano y aislarlo en unas instalaciones sin que un superior lo tenga notificado.



"Si fuese cierto me parece gravísimo, ya no solo responsabilidad de esos supuestos ternas, responsabilidad penal, sino también de los comandos inmediatos, porque han tenido que tomar noticia del hecho", dijo.



"No estamos hablando de toda la Policía"



El exministro del Interior aclaró que no se trata de atacar a toda la institución de la Policía Nacional del Perú por la actuación de agentes policiales durante las manifestaciones la semana pasada.



"No estamos hablando de toda la Policía, estos acontecimientos han sido solamente el jueves y el sábado, lamentables por supuesto y solamente en Lima y básicamente dos unidades (...) si hubo una orden de arriba, yo personalmente no creo que hubo una orden de represión o fuerza, me resisto a creer una orden de ese tipo", sostuvo.



José Pérez Guadalupe precisó que existen dos tipos de responsabilidades, la política que incluye a Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez hasta las responsabilidades operativas de la Policía.



"Si bien puede haber una responsabilidad general respecto a la operación de la policía, las responsabilidades penales son personalísimas. Es decir la persona que disparó si es que fue la policía, estos perdigones de plomo, esta responsabilidad es a cada persona, lo que tenemos que pedir es la investigación inmediata", expresó.



El exministro del Interior también criticó la ausencia de los altos mandos de la Policía Nacional en las conferencias para explicar la actuación de los agentes en las marchas.



NUESTROS PODCASTS



'Entrevistas ADN': En este programa la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, señaló el retiro de los representantes de algunas bancadas y la renuncia de algunos candidatos sobre la selección de candidatos del Tribunal Constitucional. Consideró a título personal que la elección debe quedar a cargo del próximo Parlamento.