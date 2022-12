Rafael López Aliaga asume el despacho municipal el 1 de enero de 2023 | Fuente: Andina

El 1 de enero de 2023 Rafael López Aliaga asumirá, junto a su grupo de regidores, la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante su campaña, el alcalde electo capitalino aseguró que pretendía replicar el modelo de la “comisaría mayor”, implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como también darle prioridad al problema del "tráfico masivo" con la ampliación del Metropolitano en la Avenida Universitaria.

Asimismo, con respecto a los peajes, López Aliaga manifestó tener una estrategia de negociación que reduciría el precio que se cobra en las caseta y prometió continuar las obras en vías como Ramiro Prialé.

Sin embargo, existe un proceso previo para que las promesas hechas en campaña se puedan materializar. Al respecto, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, y el exministro del Interior Walter Albán definieron los temas que deberían entrar en primer lugar y con carácter de urgencia en la agenda del nuevo alcalde de Lima.

Luis Quispe Candia: Se debe priorizar semaforización, implementación de tecnología y mantenimiento de vías

En conversación con RPP, Luis Quispe Candia manifestó que, en primer lugar, se debe hacer una distinción entre las competencias del alcalde de Lima y la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao). Posteriormente, definió tres ejes sobre que debería atender López Aliaga desde los primeros días de su gestión: semaforización, implementación de tecnología y mantenimiento de vías.

"Hay que señalar en principio que el alcalde de Lima ya no tiene competencia en transporte. En 2018, mediante la ley 30900, la responsabilidad de la Municipalidad de Lima y del Callao se concretizan en una sola, que es la ATU. Por tanto, la competencia del alcalde está limitada a tránsito, lo cual no significa que sea menos. Es sumamente importante la competencia del alcalde", dijo.

"Lo primero que hay que hacer es atender la semaforización. Lima no tiene suficientes semáforos. Apenas tiene 400 intersecciones semaforizadas con fibra óptica de las 1700 que existen en Lima. Es importante la fibra óptica porque te permite instalar semáforos inteligentes, que no existen en nuestro país. La segunda tarea podría ser implementar la tecnología. Somos la única ciudad de Latinoamérica que no tiene controles electrónicos, no tiene cámaras en las calles. Solamente la provincia del Callao tiene cámaras y controles de velocidad. Por esta razón, los conductores en Lima hacen lo que les viene en gana, porque no hay forma de fiscalizarlos. Otra cosa que debe hacer es darle mantenimiento a las vías. No pueden haber calles con huecos. Tienen que estar señalizadas, pintadas. Pero el 70 % de las vías en Lima no están bien señalizadas o no tienen señalizaciones horizontales o verticales. Además, ha quedado pendiente una serie de proyectos: el tunes de La Molina, el periférico vial norte, la nueva Vía Evitamiento. También la Vía Expresa, que debe terminar en Atocongo", agregó.

Con respecto a los peajes, Quispe Candia remarcó que si bien no se pueden desconocer, el alcalde sí tiene un margen de maniobra en el que podría renegociar en beneficio de la ciudadanía.

"Los peajes han sido entregados mediante concesión. Hay un contrato de por medio. Cuando los alcaldes asumen la competencia, asumen también el activo y el pasivo. Y el alcalde, si bien es cierto, como representante de la Municipalidad de Lima, tiene la capacidad de sentarse para discutir con la concesionaria, es en el marco del contrato. Pueden llamar a un tribunal arbitral, pero no tiene la capacidad de anular un contrato. Lo que se puede hacer es negociar", culminó.

Walter Albán: Debe haber espacios de trabajo conjunto para fiscales, jueces de paz y policías

De acuerdo con el exministro Walter Albán, en materia de seguridad ciudadana habría que precisar las verdaderas competencias del alcalde de Lima, las cuales no se corresponden con lo prometido en campaña por los candidatos.

"Quisiera plantear una cuestión previa: es una responsabilidad de López Aliaga y de varios otros, sobre todo de Urresti, haber generado expectativas enormes de lo que puede hacer en materia de seguridad ciudadana un alcalde. Y la verdad es que no es tanto. Entonces, a la larga, habría que pedirle a esta persona que hable en serio y diga qué es lo que tiene previsto atender en materia de seguridad ciudadana", dijo en entrevista para RPP.

"Sería importante que trate de llevar adelante algo que en campaña anunció: tratar de coordinar con todos los alcaldes distritales de Lima para llevar a cabo un programa que pueda ser de alguna manera compartido con aportes de cada distrito, pero que también atienda las particularidades. Sobre esa base, creo que la labor de coordinación y promoción de un plan de seguridad ciudadana para toda Lima es algo que podría hacer la Municipalidad Metropolitana", agregó.

Albán priorizó la apertura de espacios públicos, la implementación de cámaras y la liberación de zonas tugurizadas. Para ello, explicó que lo mejor sería potenciar el servicio de Serenazgo para una respuesta más rápida.

"Los espacios públicos deben estar cuidados y abiertos a la ciudadanía, y contar con elementos que contribuyan a la seguridad como cámaras e iluminación. También hay que trabajar en la recuperación de zonas tugurizadas. Hay zonas cerradas en las que no entran las autoridades. Lo mismo con los lugares de bienes robados. Debe haber un patrullaje integrado en coordinación con la Policía. Asimismo, es fundamental mejorar los servicios de Serenazgo. Identificar mejor los procesos de selección, que sean homogéneos y que estén permanentemente capacitados", aseveró.

Finalmente, consideró trascendente articular elementos del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú para llevar a cabo un trabajo integrado.

"Otro punto importante sería establecer espacios donde ojalá pudieran trabajar en un mismo lugar fiscales, jueces de paz y policías. La Municipalidad debería tratar de generar módulos como parte del plan sobre espacios públicos", culminó.