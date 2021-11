La legisladora anunció que pedirá recolectar firmas de congresistas para presentar moción de vacancia contra el mandatario. | Fuente: Composición

Congresistas de diferentes bancadas y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, se pronunciaron tras el anuncio de la congresista Patricia Chirinos de una moción de vacancia contra Pedro Castillo.

La ministra criticó esta propuesta y señaló que lo que se necesita es tener un Congreso que trabaje y no se dedique a desestabilizar la democracia.

"Llevamos más de 100 días trabajando en medio de la peor crisis. Enviamos un proyecto de ley para favorecer a más de 80 mil menores en situación de orfandad, necesitamos un Congreso que legisle y trabaje. Pero lamentablemente congresistas golpistas prefieren atentar contra la voluntad popular", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Voces de oposición y aliadas

Tras la propuesta de la tercera vicepresidenta del Congreso, legisladores también criticaron esta. Así por ejemplo, el congresista Elías Vara de Perú Libre expresó que era una "falta de respeto" el hablar de vacancia.

"Ya basta de faltar el respeto a nuestro presidente Pedro Castillo de manera reiterada", indicó. La parlamentaria de esta misma bancada, Kelly Portalatino, pidió a los congresistas ser más tolerantes.

"Es lamentable que nosotros como congresistas generemos desde el Legislativo una vacancia presidencial, que no solo se habla desde ahora, sino desde los primeros días", expresó. "Convoco a cada uno de ustedes a ser más tolerantes", agregó.

Enrique Wong, de Podemos Perú, pidió además a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aclarar que estas propuestas de vacancia no están sobre la mesa.

"Usted (María del Carmen Alva) acaba de declarar en el CADE que la vacancia no está en la agenda (....) No podemos salir con diferencias dentro del Congreso, porque si no, se da una descoordinación", dijo.

Propuesta de vacancia

La congresista de la bancada de Avanza País, Patricia Chirinos, indicó ante el Pleno del Congreso que ya tiene elaborada la petición de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

La tercera vicepresidenta del Congreso pidió a sus colegas firmarla para que luego esta sea debatida. "Aquí tengo lista la moción de vacancia. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo colegas, luchen conmigo", exclamó.

Chirinos pidió además a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que se le pueda dar prioridad a esta solicitud. "Como mujer y madre, pido que se le de prioridad a esta moción", precisó.





