Realizan un plantón frente a la sede de la Cancillería exigiendo la salida de Héctor Béjar [VIDEO]

El plantón convocó a decenas de personas. | Fuente: RPP / Víctor Reyes

Un nutrido grupo de personas realizó esta mañana un plantón frente a la sede de la Cancillería, en el Centro de Lima, exigiendo la salida del ministro Héctor Béjar por sus polémicas declaraciones en las que acusa a la Marina de Guerra del Perú de haber “iniciado” el terrorismo en el país y de haber sido “entrenados por la CIA”.

Decenas de personas vinculadas a la Marina, deudos de víctimas del terrorismo, excongresistas y ciudadanos en general se reunieron frente a Torre Tagle para rechazar las declaraciones de Héctor Béjar.

El exlegislador Jorge del Castillo, vocero del colectivo civil Almirante Miguel Grau Seminario, condenó las palabras de Héctor Béjar, que en su opinión no debe seguir al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“¿Cómo podemos aceptar esto? El gobierno debe hoy día mismo darle de baja a este canciller que se ha excedido en su comportamiento. No me van a decir que porque lo declaró antes no vale. Justamente lo de antes sí vale, porque refleja su verdadero pensamiento”, dijo a RPP Noticias.

Salida de Béjar

El aprista aseguró que “la familia naval en pleno” está pidiendo una renuncia inmediata de Héctor Béjar. En el caso de no darse, sostuvo, el propio presidente Pedro Castillo debería sacarlo del cargo.

“Espero que el señor Castillo acepte lo que le están diciendo desde la puerta de Torre Tagle y le dé de baja a este ministro. No puede seguir él, como tampoco debe seguir el Gabinete, que no califica de ninguna manera al cargo que tiene”, manifestó.

Héctor Béjar ha sido duramente cuestionado luego de que se hicieran públicas declaraciones en las que acusa a la Marina de Guerra del Perú de haber “iniciado” el terrorismo en el país. La Cancillería, en un comunicado, ha dicho que estas palabras han sido sacadas de contexto.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: