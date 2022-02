Representante de fonavistas sobre propuesta del Gobierno: Quieren sorprender al Congreso y los aportantes

El Ejecutivo anunció una alternativa a la autógrafa de ley sobre el pago a los fonavistas que observaron y retornaron al Congreso. | Fuente: Andina

Luis Luzuriaga, presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, expresó su rechazo a la decisión del Ejecutivo de observar la autógrafa de ley que permite la devolución de dinero del desactivado Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y la alternativa que plantean desde el Gobierno de Pedro Castillo.

En declaraciones a la Rotativa del Aire (edición noche), el representante de los fonavistas manifestó que la postura del Ejecutivo de solo devolver 6 600 millones de soles a los trabajadores no es viable, pues el Tribunal Constitucional ya determinó en 2007 que el dinero del Fonavi es propiedad de los trabajadores.

Además, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Óscar Graham, quien señaló que la devolución del dinero afectaría el presupuesto 2022 para los sectores Salud y Educación, pues la cifra total es de 42 000 millones de soles. Añadió que dicha afirmación es falsa, pues la autógrafa de ley no menciona en ningún momento el presupuesto de este año.

“No hay ningún criterio válido para que pueda hacer eso. Entendemos que solamente es una forma de querer presionar al Congreso para no apruebe la autógrafa y van a presentar un proyecto de ley para pagar solo 6 600 millones y eso no lo puede hacer, no puede decir tanto te voy a pagar, tiene que devolver lo que fue descontado de la remuneración eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces quieren sorprender al Congreso y quieren sorprender a los fonavistas”, señaló.

Medidas ante observación de autógrafa

Indicó también que desde que el Gobierno anunció que observarían la autógrafa de ley iniciaron el trabajo para que el Parlamento la apruebe por insistencia.

Según precisó, lograron un compromiso con la Mesa Directiva del Congreso y voceros de diversas bancadas que los han apoyado, a fin de que la autógrafa sea derivada a la Comisión de Economía del Congreso rápidamente luego de que el Gobierno la observara.

Añadió que ya están realizando las coordinaciones para levantar las observaciones y señalar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que las mismas no corresponden a la autógrafa de ley y que todo lo observado es “inconstitucional”. El representante de los fonavistas manifestó también que hasta el momento hay 2 millones 60 mil aportantes registrados ante la comisión ad hoc.

Ejecutivo anunció propuesta de pago

En vísperas, el presidente Pedro Castillo indicó que el Ejecutivo presentará pronto una alternativa “viable” a la ley aprobada en el Congreso que permite la devolución del dinero del Fonavi.

Según manifestó en una serie de mensajes en Twitter, la propuesta busca atender en el corto plazo a los fonavistas en situación más vulnerable y plantear la devolución progresiva de S/ 6 600 millones a los aportantes.

"Con el fin de atender el justo reclamo de los fonavistas, y en el marco de un responsable manejo de las cuentas públicas, el Ejecutivo presentará una alternativa viable en términos fiscales, que permitirá la devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores", señaló.

