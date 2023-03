Roberto Sánchez, congresista de Cambio Democrático-JPP señaló que la marcha convocada en Lima será "de la fraternidad" y "solidaridad" por los fallecidos en la región Puno. | Fuente: Andina/Prensa Presidencia

El congresista de Cambio Democrático-JPP, Roberto Sánchez, señaló que el mejor escenario es el adelanto de elecciones para 2023 que incluya la renuncia de la presidenta de la república, Dina Boluarte, al ser un gobierno que ha perdido legitimidad.

"La necesidad de dar un paso al costado y que el gobierno de Dina Boluarte renuncie , que aparezca, un gobierno de transición para poner sobre la mesa la agenda política, no solamente es la agenda social que reclaman nuestras comunidades del sur y muchos en Perú y en el extranjero muy preocupados por esta sensible y muy crítica situación de los derechos humanos en el Perú, que se le pretende ocultar diciendo son asuntos internos, que nadie se meta, cuando en realidad no se da un solo argumentos para decir dónde están las personas que asesinaron extrajudicialmente en Perú", declaró en Las Cosas como Son.

En esa línea, el parlamentario dijo que esta situación preocupa a la comunidad internacional porque "no existe democracia si no existe el sano respeta a la vida".



"Las elecciones 2023 no son una necesidad solamente de un lado o una esquina de esta confrontación o enfrentamiento es la salida más sensata para recuperar un gobierno con legitimidad que pueda mirar a la cara a los peruanos, a no encerrarse en cuatro paredes y poder tratar todos los problemas de asuntos de Estado con la gente (...) El adelanto de elecciones es una necesidad ética y política del país", agregó.

Sobre la llegada de ciudadanos de la región Puno a la capital para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, Roberto Sánchez señaló que será "una toma simbólica, de solidaridad, fraternidad", tras las declaraciones del premier Alberto Otárola en que no habrá 'segunda toma de Lima'.

"La presidenta no quiere declarar y se encierra en su cuarto, evadió declarar", señaló en Las Cosas como Son, al criticar que Boluarte no haya brindado declaraciones el Ministerio Público.

Sobre la renuncia de dos congresistas de la bancada del Bloque Magisterial, Katy Ugarte y Segundo Quiroz, el parlamentario señaló que "los congresistas tenemos que reflexionar porque no damos la talla". Agregó que se debe realizar una integración regional de mercados al exterior antes que dialogar con el sector del empresariado.

"La crisis del sistema político como clase política lleva a un proyecto de integración, de cohesión como país. Nuestras bancadas son más o menos el interés particular que otros mirando en el beneficio de corto plazo individual", sostuvo en Las Cosas como Son.

No habrá 'Toma de Lima', señala Otárola

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, recalcó este martes que no habrá una 'Toma de Lima' pese a la confirmación de que un grupo de protestantes vendrá a la capital para reanudar las protestas contra Dina Boluarte.

"No va a haber ninguna 'Toma de Lima', eso lo aseguro como Poder Ejecutivo. En segundo lugar, la Policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad y los derechos fundamentales de todos los peruanos", expresó en declaraciones a los medios de comunicación.

Alberto Otárola manifestó que lo que se busca es la paz y reiteró a la población mantener ello. En ese sentido, dijo entender los reclamos de la población.