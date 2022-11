Presidente del JNE califica de "absurdo" e "imposible técnico" denuncia contra ministro Sánchez por compra de curul

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, expresó su rechazo y tildó de falsa la denuncia realizada por el exsubdirector del diario ‘El Puka’, William Chávez, quien dijo que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, habría pagado a funcionarios de dicho organismo electoral para ser electo congresista.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Salas Arenas calificó de falacia la versión de Chávez sobre una manipulación de actas para favorecer al hoy ministro Sánchez. En esa línea, señaló que el denunciante no tiene ningún conocimiento sobre derecho electoral.

“Se acusa al Jurado Nacional de Elecciones de haber manipulado o tergiversado 10 000 actas, de haber realizado un conjunto de operaciones con el objeto de obtener dinero para colocar a un señor congresista y otorgarle o venderle una curul. Es un absurdo total, un imposible técnico, además de una falacia rotunda”, sostuvo.

Sobre resultados

Salas Arenas precisó que esta denuncia es un imposible técnico debido a que el encargado de realizar la cifra repartidora para ubicar las curules es la ONPE no el JNE. Por tanto, sostuvo que el JNE proclama lo que la ONPE presenta como resultados, si es que no hubo objeción, y según precisó, en este caso no hubo alguna.

“Ninguna organización política ha reclamado lo que dice el señor Chávez, que ha sido fruto de un manejo ilegítimo, imposible”, indicó.

Indicó que, si William Chávez tiene algún problema con el ministro Roberto Sánchez, debe resolverlo sin manchar el nombre del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, indicó que los resultados que ofrece la ONPE son productos de un cálculo matemático y que este organismo podría probar cómo se dio el conteo de votos y la distribución de curules.

“Este es un absurdo por completo, no hay cosa válida que en ese sentido se pueda alegar. La cifra repartidora es el fruto de un cálculo matemático y hay informes de la ONPE que podría seguramente proporcionarlos la propia ONPE, donde se demuestra que esta fantasía, este invento no tiene sentido. Si alguien se ha dejado conducir por una fantasía de esta naturaleza se ha dejado timar en el más limpio estilo”, dijo.