Ministro Sánchez no ha respondido aún por estas declaraciones | Fuente: RPP

William Chávez, exsubdirector del diario 'El Puka', señaló que el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, habría pagado a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salir electo como congresista en desmedro del Partido Morado.

Chávez afirmó que el mismo Sánchez le pidió apoyo para tener llegada al presidente Pedro Castillo, además, aseguró que el ministro le confesó los pagos para conseguir su curul en el Parlamento.

"Roberto Sánchez me decía que lamentablemente las cosas no se le habían dado y no había ganado su curul, pero que tenía una opción, que tenía conversaciones con gente del Jurado Nacional Electoral para que pudieran cambiar los votos, entre 8 000 y 10 000 votos, para favorecerlo a él y quitarle el curul a uno del Partido Morado.

"Para eso la gente del JNE le enviaba un documento en excel donde le decían los municipios y los centros de votación donde podrían cambiarse los votos y darle el beneficio a él para ser congresista, previo a un pago económico y con la condición, cuando sea parlamentario, de darle trabajo a algunos allegados de estos personajes", afirmó en el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias.

Chávez reiteró que fue el mismo Roberto Sánchez quien le dio esta versión en dos reuniones, incluso le mostró el excel donde se hicieron los cambios de votos.

"Yo lo vi y él me dijo en su momento. Él me decía que eran personas del Jurado Electoral los que estaban apoyándole previo a un monto económico y ahí sería como lo dije en la entrevista anterior que se abra la investigación y si vamos a juicio que se levante el secreto de las comunicaciones", expresó.

Chávez sostuvo que están decepcionados del presidente Pedro Castillo y señaló que estaría cogobernando con gente de derecha.

"El presidente Castillo decepcionó a la gente de izquierda porque no hace nada con los cambios que prometió y más nosotros pensamos que cogobierna con un sector de la derecha", manifestó.

Roberto Sánchez incluido en investigaciones

La Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, dispuso incluir al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, en la investigación preliminar que se sigue al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal y otros. Al titular del Mincetur se le acusa de obstrucción a la justicia, según la tesis fiscal, en calidad de autor.

"De acuerdo a la disposición fiscal, se investigará a Sánchez Palomino por el delito de obstrucción a la justicia, en calidad de autor", se informó a través de la cuenta de Twitter del Ministerio Público.