Ronald Atencio tras prisión preventiva contra Pedro Castillo: "Ya sabíamos lo que se venía"

Pedro Castillo: dictaron 18 de prisión preventiva en su contra. | Fuente: EFE/referencial

El abogado Ronald Atencio, calificó como "crónica de una muerte anunciada" la decisión del juez Juan Carlos Checkley en dictar 18 de meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo. Señaló que existieron "irregularidades que habían sido convalidadas por el sistema de justicia peruano".

"Habeas corpus que no se tramitan a tiempo, habeas corpus que no siguen un curso regular para obtener la liberad de mi patrocinado Castillo Terrones, hemos visto este juez que ha convalidado algo muy abusivo que es el levantamiento del antejuicio que tiene todo alto dignatario, no respetando el debido proceso", declaró en RPP Noticias.

"No hemos estado presente porque no podíamos ser de este carnaval que se iba a festinar", agregó.

Atencio negó que haya renunciado a la defensa legal de Pedro Castillo, y señaló que lo que dijo —borrado en sus redes sociales— era que "el sistema de justicia me imposibilitaba a mi en ejercer una defensa eficaz, no que yo no iba a seguir patrocinando a Pedro Castillo".

"Cómo puedo ejercer una defensa si es que no me notifican a tiempo, no me dan el requerimiento de prisión preventiva, no me dan el plazo razonable para poder estudiar el caso, no me dan la oportunidad de tener la tranquilidad de ofrecer elementos de convicción. Cómo así puedo ejercer una defensa eficaz", resaltó en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Visitas de Castillo

Sobre las visitas que ha recibido Pedro Castillo en la sede la Diroes y que la información de El Comercio —que el vacado expresidente se comunica por teléfono— Ronald Atencio negó la última versión. "La comunicación es mínima. La única forma que tiene como comunicarse es el medio escrito, la carta".

"De mi parte nunca ha habido una queja por un tema de comunicación, recibiendo visitas a la Diroes. Espero que la junta calificadora del INPE siga manteniéndolo en esas instalaciones por un tema de seguridad, riesgo que puede correr su propia vida. Creemos que debería mantenerse ahí".

Asimismo, dijo que respetarán las decisiones judiciales "siempre y cuando sean legales sin poner en serio riesgo la integridad física de un ser humano".

"Todo el sistema de justicia no está actuando de manera rápida para tutelar un derecho, pero para vulnerar un derecho, para hacer una audiencia de prisión preventiva ahí sí utilizan la madrugada para notificar. Eso definitivamente es muy irregular", señaló en RPP Noticias.