La periodista y abogada Rosa María Palacios consideró que el proyecto presentado por el congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, para recortar el mandato presidencial y congresal busca medir a las fuerzas de la oposición que desde un inicio del Gobierno pide nuevas elecciones.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la periodista indicó que para la oposición es muy importante aceptar esta propuesta, pues plantea la solución que reclamaban, por lo que al momento en que sea puesta a votación se verá quiénes son los congresistas que son consecuentes.

“Es muy importante, para la oposición al gobierno, aceptar este proyecto. tienen que aceptarlo, los han puesto en una posición en la cual no pueden decir; no lo aceptamos, porque si dicen eso, entonces si tienen la llave de la solución que tanto reclaman, por qué no la usan y ahí está el proyecto”, indicó.

“Creo que vamos a ver quiénes están del lado del bien común, de cómo salimos de esto y quiénes están del lado del oportunismo y quiénes a la hora de votar dicen sabes qué mejor no”, añadió.

Prioridad a iniciativa

En ese sentido, Palacios mencionó que la oposición en el Parlamento debería darle prioridad a esta iniciativa, a fin de que sea tratada a más tardar la próxima semana, sobre todo porque se trata de un proyecto de un artículo único que podría ser aprobado en dos legislaturas o mediante un referéndum, para lo cual se necesitarían 66 votos.

“Entonces lleva a todas las fuerzas de oposición y las mide. Creo que los 66 votos siguen siendo una opción válida y creo que los 66 votos sí están en el Congreso y hay que buscarlos. Yo he escrito en numerosas oportunidades que esta es la única salida pacífica y constitucional, una salida no violenta y dentro de los márgenes que establece la Constitución”, sostuvo.

Destacó, además, que el proyecto del congresista Pasión Dávila es textual al que aparece en la Constitución vigente que fue aprobado para permitir el recorte del mandato y los congresistas en el 2000. Por tanto, consideró que esta iniciativa no podría ser tildada de inconstitucional, debido a que ya existe un precedente de su uso.

No obstante, la periodista reconoció que aceptar este proyecto implicaría “un enorme sacrificio” para los legisladores y también para sus partidos políticos, pues dejarían de recibir financiamiento. Aunque señaló que se podrían ver beneficiados con el paquete de normas que tendría que acompañar a la ley, el cual incluiría la Bicameralidad, reelección parlamentaria, entre otros.