Álex Flores de Perú Libre: Proyecto de Pasión Dávila debe tener un sustento pues sino sería inconstitucional

El legislador oficialista negó que los congresistas o el Gobierno busquen "arraigarse" en sus cargos. | Fuente: Andina

Álex Flores, parlamentario de Perú Libre, expresó este jueves su sorpresa ante el proyecto de ley presentado por su colega de bancada, Pasión Dávila, que plantea un recorte del mandato presidencial y parlamentario para convocar a nuevas elecciones generales en 2023.

En declaraciones a La rotativa del aire - edición noche de RPP Noticias, el legislador oficialista sostuvo que la presentación de esta iniciativa le sorprendió y que si bien no la ha estudiado debería tener una motivación con “bastante asidero” para buscar recortar los mandatos sin incurrir en la inconstitucionalidad.

“A mí me sorprende, sí lo he visto apenas, pero no he tenido tiempo de revisarlo en qué está fundamentado y qué motivación tiene (…) Creo que cualquier recorte de un mandato presidencial o de adelanto de elecciones que carezca de un sustento constitucional no podría darse, primero porque es inconstitucional, sabemos muy bien que, tanto el Congreso como el presidente de la República han sido elegidos por cinco años”, dijo.

Postura ante iniciativa

El congresista señaló que no conoce los motivos que hayan llevado a su colega de bancada, Pasión Dávila, a presentar esta iniciativa, por lo que consideró que debería tener una argumentación sólida como para buscar detener un mandato fijado en 5 años. Precisó que ni en el Congreso ni en el Gobierno buscan “arraigarse” en sus cargos, pero dejó claro que se tiene que respetar el estado de derecho.

En esa línea, mencionó que la población puede tener un descontento respecto de sus autoridades, pero dijo que esto es responsabilidad del Congreso, pues según señaló; “no representa ni legisla a favor del pueblo”. Además, señaló que quienes han insistido desde un inicio con la vacancia y el adelanto de elecciones es el sector de la oposición que perdió en las elecciones.

Niega problemas en bancada oficialista

Al ser consultado sobre si existe un quiebre dentro de la bancada de Gobierno, el legislador manifestó que no, que mantienen las coordinaciones y una postura única como agrupación parlamentaria, además dijo que en las reuniones no se trató el tema de un recorte de mandato. No obstante, dijo que los legisladores tienen libertad de opinión y pensamiento dentro de Perú Libre.

“De ninguna manera (hay un quiebre en la bancada), eso le puedo asegurar. En las últimas reuniones que hemos tenido, siempre hemos mantenido la coordinación y nuestra postura como bancada, no se ha tocado esos temas. Sin embargo, entendemos también que dentro de una bancada existe la libertad de opinión y pensamiento, la libertad de consciencia”, indicó.