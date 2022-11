"De verdad no entiendo por qué me han hecho un cargamontón innecesario", se preguntó la ministra de la Mujer. | Fuente: RPP | Andina

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, dijo hoy que ha sido víctima de un “cargamontón innecesario” por haber calificado de “caballero” al primer ministro, Aníbal Torres, luego de que este último arremetiera contra la periodista Sol Carreño al criticar un informe del dominical Cuarto Poder.

Como se recuerda, en un evento realizado el 3 de noviembre, el premier atacó a Carreño, sin nombrarla, por la emisión de un reportaje sobre una carretera sin asfalto en Huancavelica y cuya obra es una promesa hasta ahora incumplida por parte del gobierno de Pedro Castillo.

“Pero por qué esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomás al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”, dijo esa vez el titular de la PCM.

Tras la polémica, Dávila conversó con RPP Noticias el 7 de noviembre y dijo que conversaría con Aníbal Torres y le ratificaría su desacuerdo con los calificativos que usó. Así, la titular calificó al primer ministro como una persona "muy lúcida" y "un caballero", de quien no cree que "tenga el menor reparo en disculparse".

“Yo creo que ha habido un exceso, pero también pienso que es un caballero y una persona muy atinada", señaló.

A una semana de su entrevista en RPP, Claudia Dávila dijo hoy, lunes 14, que no se ha comunicado con Carreño y que viene recibiendo críticas por sus declaraciones, a pesar de haber considerado que el titular de la PCM se excedió.

“No he llamado a Sol Carreño; siento que han hecho un cargamontón innecesario contra mí. He sido la única que ha salido a decir que me ha parecido mal, que voy a conversar con el premier. He dicho también que me pareció un exceso. De verdad no entiendo por qué me han hecho un cargamontón innecesario”, declaró a los medios de comunicación.

No se trata de un caso de misoginia

En ese sentido, Dávila rechazó los calificativos de misógino que recaen sobre el premier tras sus expresiones contra la periodista Sol Carreño. Para respaldarlo, contó que, durante su estadía al interior de Gabinete Ministerial, no ha notado que Aníbal Torres tenga una posición de “odio hacia las mujeres”.

“Lo han acusado al premier de misógino. Misógino es una palabra que supone un odio hacia las mujeres, yo jamás he visto en el premier un sentimiento de odio hacia las mujeres. Él ha usado estereotipos, que no deben ser utilizados y que rechazamos categóricamente, pero no se trata de un caso de misoginia”, precisó.

Pero así no piensa Carreño. En una pasada entrevista con RPP, la también abogada calificó el discurso del premier como un mensaje subliminal con el que se busca “someter a la mujer”.

“Ha tocado las figuras típicas en las que las mujeres se supone tenemos que ser perfectas: la buena esposa, la buena madre, la buena hija”, criticó, a la vez que dejó en claro que el premier y “ni ningún hombre tienen por qué meterse con lo que decida hacer una mujer”.

A juicio de la conductora de televisión, el Ejecutivo no cambiará de actitud, pues, al parecer, su estrategia de defensa consiste en “atacar al mensajero”. “Lo que se ve claramente es que no hay voluntad de enfrentar los problemas del país”, sostuvo.