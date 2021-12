La ex congresista se encontraba en grave estado de salud desde inicios de noviembre. | Fuente: Congreso de la República

La ex primera dama, Susana Higuchi, murió a los 71 años. La noticia la confirmó su hija, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, quien precisó que su sensible fallecimiento se da tras una lucha contra el cáncer.

Políticos se pronunciaron tras el fallecimiento de la también excongresista. A través de redes sociales expresaron su solidaridad con la lideresa de Fuerza Popular y su familia.

Así, las excongresistas Úrsula Letona y Luz Salgado enviaron sus respectivos mensajes. "Nuestro cariño querida Keiko, pero sobre todo nuestras oraciones con todos ustedes, que Dios les otorgue fuerza y consuelo para asimilar este difícil momento", escribió la primera.

"Mis sinceras condolencias a toda la familia Fujimori-Higuchi por el fallecimiento de Doña Susana Higuchi, ella ya descansa en Paz y Dios la tiene en su gloria", dijo Salgado.

Mis sinceras condolencias a toda la familia Fujimori-Higushi por el fallecimiento de Doña Susana Higuchi, ella ya descansa en Paz y Dios la tiene en su gloria — Luz Salgado (@LuzSalgado_R) December 8, 2021

Más reacciones

También se pronunció el expresidente Ollanta Humala. "Mi familia y yo expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Fujimori Higuchi por esta irreparable pérdida. Descanse en paz, señora Susana Higuchi", expresó.

El ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, indicó. "Mis sinceras condolencias en este difícil momento. Que en paz descanse".

Mi familia y yo expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Fujimori Higuchi por esta irreparable pérdida. Descanse en paz, señora Susana Higuchi. — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) December 8, 2021

Mis sinceras condolencias en este difícil momento. Que en paz descanse. — Salvador del Solar (@saldelsol) December 8, 2021





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: