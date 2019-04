Susana Villarán: Así fue la campaña del NO para impedir la revocatoria

En marzo de 2013 Susana Villarán estuvo cerca de perder el cargo de alcaldesa de Lima. | Fuente: RPP

Tras una fuerte campaña, el 17 de marzo de 2013 la mayoría de limeños (51%) decidió que Susana Villarán se quede en el sillón municipal luego de que el 13 de octubre de 2012 se iniciara un proceso de revocatoria en su contra. Este proceso fue liderado por el abogado Marco Tulio Gutiérrez, dueño del Instituto Peruano de Administración Municipal.

Los defensores del SÍ, representados por Gutiérrez y por la ex teniente alcaldesa de Lima durante la gestión de Luis Castañeda, Patricia Juárez, argumentaron que Villarán había realizado pocas obras y que su gestión era bastante ineficiente. Algunos incluso señalaron que había colocado en la comuna a algunos amigos.

Tras ello, comenzaron a recolectar firmas. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo necesario era juntar 400 mil firmas para realizar un referendo revocatorio. Para octubre de 2012, contaron con todos los requisitos y se aprobó iniciar el proceso que casi le cuesta el puesto a Villarán.

Marco Tulio Gutiérrez, rostro del SÍ. | Fuente: RPP

El NO y la campaña

La campaña para impedir la revocatoria tuvo a rostros como el de la vocera Anel Townsend y el publicista Luis Favre.

Personalidades como Mónica Sánchez, Jason Day, Christian Thorsen, Kina Malpartida, Magaly Solier, Susana Baca y Julio Andrade, voluntariamente defendieron la reforma del transporte de Villarán como uno de sus mayores logros y se sumaron a favor del NO.

A la luz de las investigaciones de la campaña por los aportes de Odebrecht, algunos de los participantes manifestaron su decepción. Uno de ellos fue la actriz Mónica Sánchez quien a través de su cuenta de Twitter dijo sentirse "decepcionada al saber que fue financiada con dinero sucio". Lo mismo realizó Jason Day. "Nunca imaginé que detrás del bando que yo defendía con el alma habitaba también una bacteria infecta", indicó a través de su Facebook.

El cantautor Julio Andrade, quien colaboró en un spot, apuntó que al igual que los dos actores, no recibió dinero de la campaña. "No cobré ni un centavo. Mi esposa y yo eramos muy amigos de su hija Soledad. Quiero que se llegue al fondo de todo esto. Hay que ser bastante cautos", señaló en entevista con Radio Capital.

Susana Baca como imagen del NO. | Fuente: Twitter | BlogdeFavre

Mónica Sánchez como rostro del NO. | Fuente: Twitter | BlogdeFavre

Otros de los rostros fueron los del ex presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner, el ex miembro de Perú Posible Luis Thais y la ex alcaldesa de Villa María del Triunfo Silvia Barrera.

Paneles con sus fotografías, pancartas con por las calles de Lima y un gran mitin fueron parte de la campaña. En febrero de 2013, Villarán defendió su campañay aseguró que el financiamiento llegaba de "familiares y amigos cercanos" y de las actividades que organizaba el comité liderado por Anel Townsend.

Algunos de los rostros que participaron durante la campaña. | Fuente: RPP

El desenlace

Alrededor de 6’358,317 limeños votaron en la consulta de la revocatoria. El 51.2% votó por el NO y un 48.8% por el SÍ. Susana Villarán igual perdió 19 regidores de su partido Fuerza Social, entre ellos Eduardo Zegarra y Marisa Glave. El regidor de oposición Luis Castañeda Pardo, hijo de Luis Castañeda Lossio, también fue vacado del cargo de regidor.

Villarán postuló a la reelección en las elecciones municipales de 2014 con el partido Diálogo Vecinal, pero quedó tercera (10.58%) tras Enrique Cornejo del Apra (17.66%) y Luis Castañeda de Solidaridad Nacional (50.73%).

Campaña investigada

La Fiscalía investiga a Susana Villarán por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

La campaña del “No” a la revocatoria de Susana Villarán tiene una carpeta en el Ministerio Público.