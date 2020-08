Comisión especial del Congreso de la República se instalará este martes 18 de agosto para iniciar proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional. | Fuente: Agencia Andina

El Congreso de la República deberá elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, seis de ellos mantienen el cargo vencido hace un año a excepción del magistrado Raúl Ferrero. La norma que fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 3 de julio, con 112 votos a favor, y recibida por el presidente de la República el 7 de julio, fue promulgada casi 20 días después de su aprobación en el parlamento.

“Ahora vemos que el Congreso electo en reemplazo del anterior, nos ha hecho llegar una ley que considera los conceptos de meritocracia”, expresó Martín Vizcarra refiriéndose a los aspectos considerados para la elección de los tribunos.

Además el mandatario recordó que en setiembre del año pasado, el anterior Congreso intentó seguir procedimientos que la población rechazaba para elegir a los magistrados de la institución. Por ese motivo, el Poder Ejecutivo presentó una cuestión de confianza, por el entonces primer mininistro, Salvador Del Solar, la cual fue rechazada por el Parlamento, que continuó con la votación de las propuestas realizadas por la comisión especial de ese entonces, que consistía en invitar a los candidatos.

Así se designó a Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien era primo del expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, como nuevo integrante del Tribunal Constitucional. Tras ello, el poder ejecutivo interpretó como denegada la cuestión de confianza presentada y el presidente Martín Vizcarra anunció en un mensaje a la nación el cierre constitucional del Congreso de la República. Instalado el nuevo Congreso decidió anular la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos.



MERITOCRACIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La selección de los miembros del Tribunal Constitucional, a cargo de una comisión especial del Congreso de la República, estará enfocada en la meritocracia de los postulantes,a través de una convocatoria en concurso público que será publicada en el diario oficial El Peruano, el portal del Congreso y un medio de circulación nacional, junto a ello además se debe publicar la hoja de vida de los candidatos.



Se otrogará 10 días hábiles a fin de que los ciudadanos puedan formular tachas contra los candidatos, las cuales deberán estar debidamente sustentadas con pruebas. Estas tachas serán resueltas por la comisión especial en un plazo máximo de 10 días hábiles. Las decisiones de la comisión especial serán inapelables. Una vez resueltas las tachas, la comisión especial citará en un plazo no mayor a tres días hábiles a los candidatos para la entrevista personal sobre su trayectoria personal, académica y profesional, así como su posición sobre temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático e idoneidad moral para el cargo.



La comisión especial seleccionará a los candidatos bajo los principios de igualdad y no discriminación. Concluida la selección, la comisión especial publicará el listado de candidatos aptos e informará al Presidente del Congreso, la motivación del puntaje otorgado a cada postulante. En un plazo no inferior a cinco días hábiles de recibido el informe, el Presidente del Congreso convocará al Pleno para que este proceda a elegir a los magistrados por votación individual y en el orden de calificación obtenida durante la evaluación.

Si concluidos los cómputos de los votos en el Pleno del Congreso de la República no se logra cubrir las plazas vacantes, la comisión especial procede, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para formular propuestas en base al cuadro de méritos, hasta que se cubran las plazas vacantes. De no cubrirse las plazas vacantes con el cuadro de méritos de la primera convocatoria, se iniciará una nueva con la finalidad de cubrir dichas vacantes. Las sesiones de la comisión especial serán públicas.

A excepción del tribuno Augusto Ferrero Costa, seis miembros del Tribunal Constitucional actualmente mantienen el cargo vencido. | Fuente: Tribunal Constitucional

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL

Este 18 de agosto a las 8 de la mañana, será el inicio de las sesiones de la comisión especial que llevará a cargo el proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional. La comisión especial está conformada por 9 parlamentarios representantes de cada una de las bancadas, con lo cual se deja a un lado la ventaja de algunas agrupaciones políticas respecto al número de sus representantes en la votación.

La comisión especial está integrada por:

Rolando Ruiz, congresista de Acción Popular Rocío Silva, congresista del Frente Amplio Diethell Columbus, congresista de Fuerza Popular Tania Rodas, congresista de Alianza para el Progreso José Vega, congresista de Unión por el Perú María Retamozo, congresista del FREPAP Jorge Pérez, congresista de Somos Perez Gino Costa, congresista del Partido Morado José Luna, congresista de Podemos Perú

Según el congresista Rolando Ruiz, de la bancada de Acción Popular, aun no se define la presidencia de la comisión especial: “No hemos tenido aún una reunión para hablar sobre la presidencia. La conformación de la mesa directiva se elige el mismo día de la instalación. Los nueve miembros de la comisión estamos actos para presidirla tenemos la misma idea, la predisposición de hacer las cosas bien”. Para la congresista Tania Rodas, de Alianza para el progreso, probablemente la bancada mayoritaria del congreso, Acción Popular, ocupe la presidencia de la comisión: “Será bajo la sustentación de las bancadas, quizá sea Acción Popular por su mayoría parlamentaria. Se buscará concenso”. El vocero del partido Fuerza Popular, adelanta que propondrá al Frepap como parte de la mesa directiva: “Aún no hay algún acuerdo para la presidencia pero voy a proponer para que integre la mesa directiva la congresista Retamozo, del FREPAP, creo que es una mujer centrada y responsable. No abre el debate, ni genera opiniones, sin haber hecho una revisión bastante concienzuda de lo que va a opinar. Son características que necesitamos como parte de la mesa, que conduzca el trabajo de la comisión”, asegura Diethel Columbus.

Se necesita que los elegidos garanticen la justicia en el Tribunal Constitucional,afirma el congresista Ruiz: “Es una de las comisiones más importante de este pequeño periodo complementario del Congreso,y tenemos poco tiempo. Hay 6 tribunos que ya completaron su tiempo. Esta vez necesitamos rostros nuevos y por sobretodas las cosas tribunos que defiendan la justicia. Que hagan que los peruanos vuelva a confiar en sus autoridades y de esa manera en el Congreso”.

Desde Acción Popular aseguran que: “Hemos decidido hacer las cosas con celeridad y transparencia, tiene que ser rápido bien hecho y tener las cosas listas para presentar al pleno. No se ha apretado el acelerador como ubiéramos querido (Respecto al actual Tribunal Constitucional), nosotros necesitamos que todos esos expedientes que tienen salgan ya por eso es que necesario refrescar el equipo, debemos elegir rápidamente a los 6 nuevos tribunos”, añade Rolando Ruíz. Mientras que Tania Rodas de Alianza para el Progreso propone declarar la comisión en sesión permanente.

Finalmente el congresista Columbus, de Fuerza Popular, añade que este no es un proceso meritocrático: “Será un proceso transparente de todas maneras, pero no es verdad que será un concurso meritocrático, porque los que sean pre seleccionados por la comisión no van a ser magistrados directamente, porque la comisión podrá seleccionar a los que mayor mérito tengan pero si es que el primer puesto de los seleccionados por la comisión pasa al pleno y no obtiene 87 votos para ser elegido en el cargo, entonces no es meritocrático”.

La actual Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, dijo en una entrevista en RPPNoticias que saludaba la decisión del Congreso priorizando la meritocracia para los candidatos al Tribunal Constitucional: “Es un gesto que hay que saludar, pero hay que estar vigilante sobre quiénes van a ser los elegidos para integrar este organismo. No es el cargo de cualquier ciudadano, sino es un encargo que tiene una alta responsabilidad y, como todos los ciudadanos vamos a ser tocados, influenciados, por las decisiones que tome el Tribunal, entonces hay que estar súper vigilantes porque esa decisión nos va a impactar en nuestra vida social y también a nivel de empresas”.

De los siete magistrados del Tribunal Constitucional, seis tienen el cargo vencido desde junio del 2019. Marianella Ledesma José Luis Sardón, Manuel Miranda, Ernesto Blume, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos están fuera del plazo.

REQUISITOS PARA POSTULAR AL CARGO DE MIEMBRO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Según la ley 31031 para ser Magistrado del Tribunal se requiere: