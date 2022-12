En entrevista con RPP Noticias, el Dr. Alfonso López-Chau, rector de la UNI y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), analizó la actual crisis política que hay en el país y las soluciones que propone para superar esta situación. Una primera solución es que las fuerzas políticas y sus militantes entiendan que en el Perú no puede haber un partido solo de derecha o solo de izquierda. "Una vez que uno acepta que no puede existir un país con solo militantes de derecha o solo de izquierda, se impone el acuerdo. En el acuerdo entra la fuerza ideológica y la fuerza programática", sostuvo. "En esta coyuntura no hay solución posible más que hacer política en el alto sentido de la palabra. Eso significa que propongo un pacto histórico entre la derecha y la izquierda", agregó.