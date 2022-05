Vladimir Cerrón: "En el Perú no habrá cambios si no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o no pacífica"

Para Vladimir Cerrón la Constitución de 1993 fue impuesta por un golpe de Estado para crear una nueva clase política empresarial en el Perú. | Fuente: Andina

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reafirmó su intención en buscar el cambio de la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o no pacífica.

Durante un seminario de su partido, Vladimir Cerrón recordó que desde que se fundó Perú Libre han señalado que no habrá cambios en el Perú sin una nueva carta magna y esto ha sido una "lucha constante".

"En el Perú no va a haber cambios si no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o no pacífica, lamentablemente", dijo el pasado 3 de mayo en un local de Perú Libre en un video publicado por el diario La República.



Vladimir Cerrón explicó a sus partidarios que la carta magna en un Estado es el "consenso" entre clases para no estar en una "perpetua lucha". Por eso, argumentó que es necesario lograr un consenso en el país de la clase alta, media y baja.

"No puede ser unilateral. La Constitución de 1993 no nació fruto del consenso, ni fruto del pacto social, fue impuesta por un golpe de Estado para crear una nueva clase política empresarial en el Perú", afirmó.

"Incentivando la violencia"

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que Vladimir Cerrón está "incentivando la violencia" con esas declaraciones del cambio de la Constitución Política y afirmó que eso es un delito. "Debería fijarse que es lo que habla, no puede hace un llamado a ese tipo de violencia", agregó.

"El tema de la Constitución está cerrado, no es que no se quiera modificar, tenemos propuestas para ello en todos los partidos. La bancada de Renovación Popular está preparando una respuesta integral de reforma política a la Constitución, cualquier cosa que se pueda hacer con la para mejorar las condiciones el país se va a hacer, pero eso no significa cambiar la carta magna, sino actualizarla", expresó.

La semana pasada la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República decidió archivar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que buscaba someter a un referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La iniciativa del Gobierno fue desestimada con 11 votos a favor y 6 en contra.

El decreto de archivo señala que el artículo 206 de la Constitución Política constituye una cláusula de intangibilidad y, por tanto, representa la única regla democrática que el propio poder constituyente ha fijado para la modificación de su obra.

Bajo esa premisa indica que el parlamento nacional no puede realizar alteraciones a dicho principio, ya que estaría invadiendo competencias que le están vedadas.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Anthony Fauci, asesor principal del presidente Joe Biden afirmó durante una entrevista que Estados Unidos estaba fuera del fin de la fase pandémica, pero ¿Cuál es la situación en el Perú? ¿Se podría decir que estamos también en esta fase? El médico epidemiólogo, César Ugarte Gil, del instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia afirmó que no estamos en el fin de la fase pandémica, pero si se ha logrado controlar la enfermedad, sin embargo aún es necesario que se midan los riesgos personales, sobre todo las personas vulnerables.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.