Comisión de Constitución del Congreso de la República | Fuente: Andina / Referencial

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, decidió hoy, con 11 votos a favor y 6 en contra, enviar al archivo el proyecto de ley del Ejecutivo acerca de una consulta ciudadana para establecer una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución Política.

El grupo de trabajo, presidido por la congresista Patricia Juárez, inició la votación luego de dirimir la cuestión previa, presentada por los congresistas perulibristas Waldemar Cerrón y Bernardo Quito, para continuar con el debate respecto a la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, con 10 votos en contra, 6 a favor y una abstención se optó por comenzar la votación.



Los 11 votos a favor de mandar al archivo la propuesta del Ejecutivo vinieron de los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular. En contra estuvieron los congresistas de Cambio Democrático y Perú Libre.

"Tengo que agradecer a todas las fuerzas políticas que se han aunado a este decreto de archivo que, lo que finalmente hace, es poner fin a una situación de inestabilidad que se estaría generando hasta el año 2024 en que, de acuerdo al cronograma presentado en el proyecto de ley […] que se está remitiendo al archivo, nos llevaría hasta ese año a una situación de incertidumbre para los peruanos y creo que eso no es lo que queremos" fueron las palabras de la presidenta de la comisión tras la votación.

Asimismo, agradeció a los congresistas de las diferentes bancadas que votaron a favor del archivo y subrayó que el debate se hizo respetando todas las opiniones.

Argumentos en contra y a favor

Durante las más de 3 horas de la sesión, los miembros de la comisión presentaron diversos argumentos a favor y en contra de archivar el proyecto de ley del Ejecutivo. Respecto a la posición mayoritaria, se argumentó la "insuficiente justificación" realizada por el Ejecutivo durante las sesiones previas. Como se recuerda, el pasado martes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, estuvo como invitado en dicho grupo de trabajo para sustentar dicho proyecto.

Además, se subrayó la "importancia y efectividad" del régimen económico que se establece en la Constitución del 93, y la "falta de sentido de urgencia" del proyecto. En ese sentido, la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán acusó al Ejecutivo de querer "utilizar" el proyecto como una forma de evadir los problemas urgentes del país.

"El Perú no tiene porqué actuar en base a los antojos de cierto grupo. El Perú actúa en base a la prioridad, y la Asamblea Constituyente no es una prioridad […] Los cambios se pueden dar, pero estamos frente a un gobierno que lastimosamente se ve acorralado y está utilizando la Constitución para poder salir de la situación y que la población hable de la Asamblea Constituyente y no de los graves problemas que se están viendo en este momento", sostuvo.

Por otro lado, la congresista Adriana Tudela, secretaria de la comisión, consideró que el proyecto del Ejecutivo "no se sustenta ni se condice con el orden constitucional".

"La propuesta de Asamblea Constituyente atenta contra el núcleo duro de nuestro sistema de democracia representativa, porque lo que propone es acabar con este sistema […] Para que se dé lugar a un nuevo texto constitucional […] se requiere de un estado de anarquía […], de un quiebre del estado de derecho, […] lo que yo no entiendo es porqué plantean como solución a esa situación hacer exactamente lo mismo que critican de la Constitución del 93", sostuvo.

Respecto a las posiciones a favor de no enviar al archivo el proyecto del Ejecutivo, la congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático, sostuvo que no se puede admitir como inconstitucional una medida para establecer una reforma de la Constitución y que no se requiere "llegar a un estado de anarquía" para establecer un cambio constitucional.

"Yo creo que hay una confusión entre lo que es poder constituyente y Asamblea Constituyente que son dos cosas distintas. El poder constituyente reside en el pueblo, es soberano. Y entiendo que la iniciativa legislativa lo intenta reconocer. Y la Asamblea Constituyente sería el mecanismo por el cual se pretende generar y es el que tiene que desarrollar este tema de la nueva Constitución", subrayó.

En esa línea, la congresista de esa misma bancada, Sigrid Bazán, señaló que "consultar a los ciudadanos es un mecanismo válido" para que la democracia sea "algo participativo"

"Precisamente el poder constituyente, el poder de todos los ciudadanos está ahí. El poder de consulta hace de esta democracia precaria, débil […] algo participativo. No es la primera vez que se quiere recortar esa posibilidad, no sé si por miedo o por intereses de un grupo […] porque son varios grupos en política. […] Ningún grupo puede decidir si es urgente o no la Asamblea Constituyente, lo tiene que decidir la gente, los ciudadanos".señaló.