González-Olaechea dice que cuando era canciller se frustró un intento de asilo de Vladimir Cerrón en Embajada de Bolivia

El excanciller Javier González-Olaechea aseguró en RPP que durante su gestión en la Cancillería -estuvo en el cargo desde el 7 de noviembre de 2023 hasta el 3 de septiembre de 2024- el exprófugo Vladimir Cerrón buscó asilo en la embajada de Bolivia, pero este intento fue frustrado luego de contrastar información con servicios de inteligencia.

"Desde la Dirección General de Asuntos Globales de la Cancillería, que es el enlace con los servicios de inteligencia, me pidieron la autorización para otorgar los números de las placas de los automóviles de la embajada de Bolivia, porque se tenía conocimiento de que el señor Cerrón estaba en camino a asilarse a la embajada de Bolivia. Yo obviamente autoricé que se les diera el número de placas", contó en La Rotativa del Aire.

En esa línea, el excanciller -quien dijo que el hecho ocurrió entre los meses de febrero y marzo del año pasado- sostuvo que recibió luego una llamada del general a cargo del operativo y le preguntó qué hacer con los automóviles que estaban bajo protección diplomática "que otorga el Perú a las embajadas y a sus líderes" ya que no podía intervenir en ese momento.

"Optamos por una fórmula creativa de la cuál no voy a dar cuenta, pero luego se hizo un pedido importante de circulación nacional y filtrado esa información como a la 10 de la mañana, en donde se dijo que el señor Cerrón se estaría asilando, en condicional, en las oficinas diplomáticas de Bolivia, con lo cual se frustró el movimiento de Cerrón", aseguró.

Caso Nadine Heredia

Sobre el caso del asilo a Nadine Heredia a Brasil, el excanciller señaló que el Congreso, pese a estar con las facultades, no debería interpelar y proponer una posible censura contra al actual titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Congreso, Elmer Schialer.

"No creo que es posible porque la Cancillería ha cumplido formalmente con La Convención suscrita por ambas partes, otorgando el salvoconducto al cual estaba obligado. Ahora bien, en ambos casos tanto en la concesión del asilo como el otorgamiento del salvoconducto ha habido algo de serenidad, pero no debería censurado. Es cierto, siendo una instancia política de control el Congreso podría censurarlo, pero estaría en abierta violación de La Convención y priorizando aspectos políticos que en el fondo no correspondería", mencionó.

Por otro lado, dijo que el Gobierno estaba obligado a otorgarle el salvoconducto a Nadine Heredia por la convención firmada en 1954, suscrito por Brasil y Perú. En ese sentido, el país vecino se basó en el artículo 2 del acuerdo.

"Brasil tiene todo el derecho de calificar, evaluar y pronunciarse otorgando o no el derecho de asilo y no está obligado a ofrecer, en un caso positivo o negativo, alguna información o sustentación a ninguna parte, ni a la Cancillería peruana ni a la opinión pública peruana", sostuvo en La Rotativa del Aire.

"Lo que sí está obligado el estado asilante es comunicarse de forma inmediata con la Cancillería para notificar el hecho que tiene a una persona en condición de solicitud de asilo y ayer el comunicado daba cuenta del hecho: de que la señora Heredia y su hijo se encontraba en la embajada de Brasil y daba cuenta que se había establecido un canal permanente en estrecho intercambio de información entre ambas embajadas", añadió.