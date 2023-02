Walter Ayala consideró que Pedro Castillo no asistirá a la Comisión de Fiscalización por caso 'Anguía'

Walter Ayala sostiente que Pedro Castillo sigue siendo el presidente constitucional del Perú. | Fuente: RPP

El exministro de Defensa y ahora abogado constitucional de Pedro Castillo, Walter Ayala, consideró que el exmandatario no se presentará mañana a la Comisión de Fiscalización por el 'caso Anguía'.

"No tiene ninguna confianza en el Parlamento por el comportamiento que ha venido consiguiendo ahora y desde que asumió el Gobierno en un primer momento que no respeta nada. Yo considero que no va a participar", declaró en Sin Vueltas de RPP Noticias.

Por otro lado, sostuvo que la desconfianza de Pedro Castillo con el Congreso es porque "no es un Parlamento imparcial". "En mi caso cuando fui ministro evité ir a la interpelación y renuncié porque no quería exponerme a un circo romano", añadió.

En esa línea, criticó que el Parlamento no encuentra consenso para decidir sobre el adelanto de elecciones en el marco de las protestas sociales en la capital y regiones del Perú.

Sobre la demanda de amparo que han interpuesto, confía en que el Poder Judicial determina la decisión en favor de Pedro Castillo ya que considera que no hay fundamentos dentro de la moción de vacancia contra el exmandatario que buscó un intento de golpe de Estado el 7 de diciembre.

"No se respetó el debido proceso, no tuvo derecho de defenderse. Confío en que el Poder Judicial va a devolver el equilibrio de poderes. Se ha vacado a un presidente de manera irregular, de manera inconstitucional. Está la tesis de que hubo un delito imposible de cometer, ese supuesto delito nunca se iba a ejecutar, una tentativa imposible", declaró.

Sobre Dina Boluarte

Walter Ayala declaró que la presidenta Dina Boluarte debe renunciar a su cargo por las muertes ocurridas durante su gestión. "Nunca hemos conversado, todo sabemos que ella decía que iba a renunciar y no ha sido así", sostuvo en Sin Vueltas de RPP.

"Yo pienso que sí debe renunciar por el bien de ella misma. Creo que su entorno está mal aconsejando. El señor Otárola debió irse hace rato si comenzaron las muertes con él como ministro de Defensa. Realmente [Dina Boluarte] se está equivocando. De acá a unos meses cuando ella salga del cargo le llegará la noche", sostuvo.

"Para mí Dina Boluarte era una buena persona, pensaba, siempre le he visto luchadora, pero parece que no está escuchando. Parece que por mantenerse el poder se está quedando. Hay muchos delitos de lesa humanidad, delitos que no prescriben quedarte por esas cosas", agregó.