Willy Huerta evitó responder por pedido de impedimento de salida para Lilia Paredes: "mi preocupación está en el sector Interior"

El ministro del Interior, Willy Huerta, declaró en RPP Noticias sobre el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes solicitado por el Ministerio Público.

En esa línea, señaló que las investigaciones están a cargo de las instancias correspondientes y que no le preocupa que vayan avanzando tengan repercusión en el Ejecutivo.

"Yo no puedo dar opinión sobre ese aspecto. Yo me preocupo por mi institución, el ministerio del Interior. Lo otro no me corresponde", declaró el ministro del Interior a RPP Noticias.

"Tampoco me preocupa porque mi preocupación está en el sector Interior y por encargo del señor presidente de la República (Pedro Castillo)", añadió el ministro.

Además, el titular del interior —quien se encontraba en el hospital de la Policía tras una denuncia en SALUDPOL— evitó responder sobre la moción de interpelación contra el actual ministro del MTC, Geiner Alvarado.

Situación en la Policía

Por otro lado, Willy Huerta se centró en su cartera (Mininter) en donde indicó que desde su ingreso al Mininter, se ha enfocado en realizar cambios en los cargos para reestructurar el sistema de atención de salud en la Policía Nacional del Perú.

"Estamos en una situación muy lenta, mucha desidia a mi parecer para la atención. Hay cambios como del directorio, el presidente del directorio ya ha sido cambiado", declaró a RPP Noticias.

"Ahora se encuentra a cargo el general Abel Gamarra Malpartida quien viene trabajando para mejorar la salud de la Policía Nacional. SALUDPOL se ha creado en 2013 pero no ha habido cambios", añadió.

