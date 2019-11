Zulema Tomás renunció al cargo desde enero. | Fuente: RPP Noticias

La ministra de Salud, Zulema Tomás, renunció la nochde de este viernes a su cargo según confirmaron fuentes de RPP Noticias.

La renuncia de Tomás se da luego de que se evidenciara que familiares suyos trabajaban en el Estado, cuando ella asumió el cargo. Tomás Gonzáles de Palomino juró para asumir el cargo el pasado 7 de enero, durante el Gabinete de Salvador del Solar.

Previamente hubo una denuncia sobre que el esposo de la ministra renunciante trabajaba en Sunarp. Al respecto, la titular del sector Salud dijo que su esposo ya había trabajado en el sector público y que su designación no representaba un intercambio de favores.

Zulema Tomas juró para asumir el cargo el 9 de enero. | Fuente: Andina

Denuncia campaña de demolición

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la ministra renunciante aseguró que dejaba el cargo por un reporte periodístico que involucraba a sus hijos.

En esa línea, dijo que se emprendió una campaña de demolición en su contra por chocar contra “grandes intereses”.

"No voy a permitir que esta campaña sistemática de demolición, porque seguro me he metido con los grandes intereses. Está bien, soporté lo de mi esposo hasta lo de mi hermana, pero ahora se están metiendo con mis hijos. Soy madre y eso no lo voy a permitir", dijo.