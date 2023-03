Eduardo Pachas junto a su defendido, Pedro Castillo. | Fuente: Andina

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, afirmó que el expresidente "ha sido claro y directo" en manifestar que quiere declarar de forma presencial ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el caso 'Anguía' que implica presuntas contrataciones irregulares en obras durante el gobierno del ahora encarcelado maestro chotano.

En comunicación con Ampliación de Noticias de RPP, el abogado dijo que la comisión que preside el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) puede ir al penal Barbadillo donde Castillo cumple prisión preventiva para que se tomen sus declaraciones "o en su defecto que se autorice su salida para que (el expresidente) vaya al Congreso.

Pedro Castillo se encuentra incluido en la investigación de la comisión parlamentaria en calidad de testigo por el caso de los presuntos delitos de corrupción cometidos en la ejecución de los proyectos de inversión que fueron financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, Además, se investigan los proyectos financiados por el Ministerio de Vivienda en el marco de una supuesta organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno y liderada por el expresidente.

Pachas afirmó que la ley faculta a su defendido a ser escuchado ante las autoridades de forma presencial como parte de un debido proceso, luego de que en la quincena de febrero tampoco se presentara de manera virtual a la citación congresal.

El abogado indicó que previamente se solicitó a Héctor Ventura que Castillo declare de manera presencial, y que él lo hizo a través de un pedido por escrito y de forma oral.

Hugo Chang, administrador del penal de Barbadillo, dijo este miércoles en una presentación virtual ante la Comisión de Fiscalización que Castillo se ha negado a presentarse a la citación de hoy.

"No se ha apersonado. No ha llegado. Él ha manifestado que no va a participar. Se le ha conminado y ha indicado que no va a participar", dijo.





Poder Judicial evaluará este viernes pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó la sesión en la que se verá el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado solicitado por la Fiscalía de la Nación. Los representantes del Ministerio Público piden que se aplique 36 meses de esta medida cautelar por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

"Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes 3 de marzo, a las 9:30 horas, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado López y Juan Silva Villegas", escribió el Poder Judicial a través de sus redes sociales.

El pedido del Ministerio Público pudo ser procesado luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizara la investigación en contra de los exfuncionarios.