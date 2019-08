Elías Rodríguez estuvo en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Elías Rodríguez (APRA) aseguró que su bancada analizará la propuesta enviada por el Ejecutivo para adelantar las elecciones generales antes de tomar una postura, por lo que consideró que el Legislativo debe convocar a especialistas para enriquecer el debate.

Sin embargo, en Ampliación de Noticias, el aprista consideró que adelantar elecciones no es garantía de que se terminará la “crispada coyuntura” del país. “El odio hacia el Parlamento, el desencanto hacia el Parlamento ya ha ocurrido antes, ocurre ahora y va a ocurrir después”, sostuvo.

“¿Qué garantía nos da que las elecciones del 2020 acaben con la corrupción, con este crispado momento de coyuntura, que existe entre poderes del Estado, que los parlamentarios sean mejores?”, se preguntó el legislador.

Rodríguez Zavaleta dijo que “todas las opciones están abiertas” para el APRA “siempre que vayan de la mano con la Constitución”. Adelantó, en ese sentido, que el partido convocará a un plenario nacional para analizar el tema.

Sostuvo, por ejemplo, que una de las alternativas constitucionales es la “sucesión presidencial”, que contempla la renuncia del presidente y de la vicepresidenta, para que asuma el titular del Congreso para que este, a su vez, convoque a elecciones.

“No me aferro, no nos aferramos a los cargos. Somos políticos, y seguiremos siendo políticos sin cargo, porque tenemos una formación dentro de nuestro movimiento político”, remarcó.

Finalmente, el aprista consideró que el presidente Vizcarra “es una persona que demuestra ineficiencia e incapacidad”.