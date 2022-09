Carlos Anderson: La mayoría de legisladores no apoyaría un adelanto de elecciones ya que protegen sus "propios intereses"

Para Carlos Anderson la mejor salida ideal a la crisis politica es la renuncia del presidente Pedro Castillo que generaría un "nivel de confianza inmediata". | Fuente: RPP

El congresista Carlos Anderson consideró este miércoles que la mayoría de legisladores no está de acuerdo con un adelanto de elecciones generales, ya que están pensando en sus propios intereses.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Carlos Anderson comentó el proyecto legislativo para un adelanto de elecciones y afirmó que en el tercer lugar de los intereses parlamentarios está el tema nacional.

"El interés de los congresistas está, creo yo, en proteger sus propios intereses en su gran mayoría, en algunos casos son intereses de carácter partidario, y creo que en tercer lugar recién están los intereses de carácter nacional, debemos invertir esa trilogía", dijo.

"La mayoría no (...) hay congresistas que tenían un nivel de ingresos muy bajos, se sacaron la tinka, han multiplicado sus ingresos, ya no llegan en taxi llegan en camionetas muy grandes, les cambió la vida, se hace difícil renunciar a eso, eso es parte de la verdad y es un elemento importante para muchos congresistas", añadió ante la consulta si los parlamentarios estarían de acuerdo en un adelanto de elecciones.

Para Carlos Anderson la mejor salida ideal a la crisis política es la renuncia del presidente Pedro Castillo que generaría un "nivel de confianza inmediata". Agregó que la siguiente salida sería la vacancia presidencial bien argumentada en el Congreso de la República.

"Tiene que haber generado un nivel de consenso sobre la argumentación y eso es algo que se puede hacer a través de las bancadas (...) esa es la salida constitucional", aclaró.

Votos para vacancia presidencial



Sin embargo, Carlos Anderson precisó que no apoya la iniciativa legislativa de reducir de 87 votos requeridos actualmente a 78 votos para aprobar la vacancia presidencial en el Congreso de la República, ya que victimizaría al Jefe de Estado.



"Eso lo que haría seria victimizar aún más al presidente Castillo y lo más probable es que sea sujeto de alguna acción internacional. Yo por lo menos he conversado de esto con algunos constitucionalistas y algunos me comentan 'olvídate, el presidente Castillo ha sido elegido bajo ciertas normas que lo llevan al 2026, esto sería cambiarse las normas a mitad de partido o empezado 15 minutos del partido, eso sí sería algo con nombre propio', tiene esos bemoles a considerar", dijo.

Reunión de José Williams con Pedro Castillo

Carlos Anderson expresó estar "muy contento" con la elección de José Williams como presidente del Congreso de la República y destacó que resalta en su persona "seriedad y madurez".

Y en relación al lugar de la eventual reunión del presidente Pedro Castillo con José Williams, Carlos Anderson respondió en tono de broma: "Creo que deben reunirse en el Cordano y tomar un té muy amigablemente".

