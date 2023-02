El Congreso ha rechazado todos los proyectos de adelanto de elecciones que se han presentado desde entonces | Fuente: Ministerio de Justicia

La Comisión de Constitución del Congreso rechazó una reconsideración para tratar una vez más la posibilidad de aprobar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para el adelanto de elecciones. Este pedido fue formulado por la legisladora Ruth Luque, pero no alcanzó los votos necesarios.

Esta reconsideración alcanzó apenas 9 votos a favor y 8 en contra, para que fuera aprobado se necesitaba el apoyo de la mitad más uno del grupo de trabajo; es decir, 14. Al no darse esto, se confirmó que la iniciativa del Poder Ejecutivo pasaba al archivo.

Pese a este resultado, la congresista Lady Camones había anunciado que la reconsideración había sido aprobada por la Comisión de Constitución, agrupación de la cual ella es vicepresidenta, y que la nueva votación se daría entre el lunes o martes de la próxima semana.

"Acaba de presentarse una reconsideración. La congresista Ruth Luque lo hizo y se ha aprobado la reconsideración, me imagino que se votará la próxima semana. Yo voté para que este proyecto se vea en la próxima legislatura. Hemos llegado a un nivel donde no llegamos a un acuerdo. Una izquierda que quiere adelanto con Constituyente, una derecha que quiere reformas constitucionales entonces a pesar de tener múltiples reuniones lamentablemente no han habido esas conceciones", había expresado en 'Las Cosas como Son' de RPP.

Sin embargo, la congresista Ruth Luque, quien presentó la reconsideración, desmintió de forma tajante la afirmación de la congresista Lady Camones y criticó que su colega, tras un año en el cargo, todavía no sepa sobre el reglamento del Parlamento, el cual precisa el número de votos necesarios para la aprobación de este pedido.

"Todo lo que dice es falso. A mí me sorprende que a casi más de un año que están los congresistas no sepan el reglamento del Parlamento. Se sabe que para una reconsideración tiene que haber la mitad más uno y en el caso de la comisión de Constitución la reconsideración que presenté no ha prosperado porque no llegó a los 14 votos necesarios. En consecuencia se ha bloqueado el debate del adelanto de elecciones bajo la interpretación de que es un tema idéntico", manifestó en el programa 'Todo Se Sabe' de RPP.



Por otro lado, precisó que solo a fines de julio podría verse nuevamente un proyecto de ley sobre adelanto de elecciones y no antes como afirmaban otros parlamentarios.

"El reglamento del Congreso dice para el siguiente periodo anual de sesiones y este inicia el 27 de julio. Eso está claro... aquí lo que se está intentando es bloquear cualquier posibilidad de brindarle una salida al país", manifestó.

Iniciativa del Ejecutivo enviada al archivo

La Comisión de Constitución mandó al archivo este viernes el proyecto de adelanto de elecciones al 2023 presentado por la presidenta Dina Boluarte. La propuesta del Ejecutivo solo tuvo 11 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. No se alcanzaron los 14 votos necesarios para que el tema tuviera la aprobación necesaria.

El rechazo de los congresistas fue apelando al artículo 78 del reglamento donde se señala que no puede presentarte la misma propuesta de idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones. De esta manera se convierte en el cuarto proyecto de adelanto de elecciones rechazado por el Parlamento en la última semana.

"No se alcanzaron los 14 votos necesarios para que el tema sea tratado", manifestó Nano Guerra García tras la votación en la comisión de Constitución. De esta manera el proceso continúa en foja cero.