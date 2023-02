La actual legislatura del Congreso terminará el próximo 10 de febrero | Fuente: Congreso

El pleno del Congreso rechazó, con 54 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones, el texto sustitutorio presentado por la Comisión de Constitución que proponía adelantar las elecciones generales para diciembre del 2023. La situación ha quedado en foja cero y el debate continuará el jueves.

RPP conversó con algunos especialistas en temas electorales que analizaron las posibilidades que tiene el Parlamento para conseguir el adelanto de elecciones con el consenso necesario.

José Villalobos, experto en temas electorales, señaló que en estos momentos nos encontramos "en cero" luego de la no aprobación del adelanto de elecciones para el 2023. En ese sentido, explicó que ahora la presidenta Dina Boluarte deberá presentar su proyecto de ley anunciado el pasado domingo, tal como en efecto ocurrió.

"Lo que quedaría es que el Ejecutivo presente su proyecto para las elecciones de octubre, pero como ya está archivada la propuesta inicial necesitarías 66 votos del pleno para que se pueda admitir a trámite este nuevo proyecto que se presentaría porque el reglamento dice que los proyectos archivados, cuando son de la misma materia, los nuevos no se pueden presentar hasta la siguiente legislatura", manifestó.

Por otro lado, Villalobos señaló que es improbable que el dictamen en minoría de Perú Libre alcance votos suficientes para ser aprobada en el Parlamento.

"Lo que toca ahora es poner en votación el dictamen en minoría a cargo del congresista (Jaime) Quito que también propone un adelanto de elecciones, pero que va atado a un referendum para que se consulte una Asamblea constituyente, que tampoco alcanzará los votos y será archivada", puntualizó.

Votación en separado

José Naupari, abogado experto en derecho constitucional y electoral, consideró que el dictamen de minoría propuesto por Jaime Quito puede ser debatido en conjunto, pero que a la hora de votar se realice por separado por el tema de la Asamblea Constituyente.

"Quito podría presentar un texto sustitutorio flexibilizando su posición. Tranquilamente podría votarse por separado. Un congresista está en su derecho de presentar cuestiones de orden como previas pues la idea es que se sustente, pero hoy se ha presentado una cuestión de orden que al final no se sustentó en qué se amparó", sostuvo.

El abogado reiteró que el debate podría ser para ver todo el texto sustitutorio, pero se vota por separado el tema de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, advirtió que habrá un gran entrampamiento si en Perú Libre insisten con que las elecciones se realicen en julio del 2023.

Acerca de una posible renuncia de Dina Boluarte, señaló que entraríamos en otra caja de Pandora porque el artículo 115 de la Constitución dice solamente convocatoria de elecciones y no especifica si son complementarias o nuevas.

"El (artículo) 115 no dice si son presidenciales o si son generales tampoco. La renuncia de la presidenta Boluarte abriría una caja de Pandora", recalcó.

No a la Asamblea Constituyente

Por su parte, el constitucionalista Víctor García Toma manifestó que el Congreso fracasó al no aprobar el adelanto de elecciones y afirmó que en algún momento los legisladores deberán dar un paso al costado.

"La izquierda intenta una puerta falsa que es la Asamblea Constituyente que no está recogida en la constitución y me llama la atención que en el Congreso no hayan hecho

alguna observación de ese dictamen en minoría que se va a discutir el jueves", sostuvo.

Acerca de una renuncia de Dina Boluarte señaló que no es una buena medida, pero si sucediera tendría que darse elecciones solo presidenciales.

“En un estado de normalidad, las elecciones deben ser solo presidenciales porque los parlamentarios solo se ven obligados a cortar su mandato en una disolución constitucionalidad”, expresó.