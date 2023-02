Esdras Medina se mostró en contra del proyecto de ley para el adelanto de elecciones. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Esdras Medina, integrante de la bancada de Somos Perú, anunció que está preparando una moción de vacancia, la cual debe estar lista este viernes, para presentarla en caso la presidenta Dina Boluarte no renuncia al cargo. En su opinión, la mandataria está "evadiendo" su responsabilidad con su propuesta de adelanto de elecciones.

"Si no tiene la capacidad de gobernar el país, entonces debemos vacarla. Existen sustentos, pero también debemos esperar que ella analice bien y que dé un paso al costado, que renuncie porque ya nos hemos dado cuenta de que en dos meses no ha podido gobernar bien el país y en diez meses más se va a ir a un caos el Perú", indicó.

"La solución está en el Poder Ejecutivo, no está en el Poder Legislativo. Nosotros hemos trabajado (…) El Congreso ha trabajado, hay gente que siente que no ha trabajado y que quiere irse mañana, pero hay un doble discurso. Siempre está evadiendo su responsabilidad (la presidenta Dina Boluarte) y el ciudadano lo sabe", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario recordó que votó en contra de la propuesta de la Comisión de Constitución para adelantar las elecciones al 2023. Según dijo, la solución "está en el Poder Ejecutivo"; sin embargo, cuestionó que la presidenta Dina Boluarte haya cambiado en más de una oportunidad sobre la fecha del fin de su mandato.

"La solución está en ella. En dos meses no ha puesto orden en el Perú, no ha buscado el diálogo, no ha coordinado (…) Quien debe tomar la decisión es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué nosotros tenemos que salvarla para que siga gobernando diez meses más cuando no ha podido dos meses? La solución es que, si no puede, tiene que renunciar", indicó.

En otro momento, el congresista dijo que votaría en contra de los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo, en el cual convocan a adelanto de elecciones. El parlamentario consideró que las fechas previstas por el Gobierno no calza con los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones para la convocatoria a nuevos comicios.

"Lo que está haciendo es escudarse en el Congreso y no asumiendo su responsabilidad. Tiene que entender que ella es la autoridad y que tiene que buscar el diálogo, no con el Congreso, tiene que buscar el diálogo con los empresarios y con las personas que están saliendo a las calles a protestar, pero la calle le pide que renuncie y tiene que asumir", señaló.

Elecciones generales para octubre del 2023

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un nuevo proyecto de ley de reforma constitucional que establece la modificación del periodo de gobierno de la presidenta de la República, y de representación de los congresistas y parlamentarios andinos, elegidos en las Elecciones Generales de 2021.

La propuesta legislativa, aprobada en el Consejo de Ministros virtual de hoy, dispone que la presidenta de la República convoque a Elecciones Generales para elegir al presidente/a y vicepresidentes de la República, así como a los congresistas de la República, el segundo domingo del mes de octubre del año 2023.

La iniciativa incorpora cuatro disposiciones transitorias especiales a la Constitución: la primera precisa que la presidenta, actualmente en funciones, concluye su mandato el 31 de diciembre de 2023. Los congresistas culminarían su representación el 29 de diciembre de 2023; y los representantes ante el Parlamento Andino, el 31 de diciembre de 2026.

Dispone, además, que, en la convocatoria a Elecciones Regionales y Municipales del 2026, el presidente de la República elegido en las Elecciones Generales de 2023 convoca también a elecciones al Parlamento Andino, quienes prestan juramento y asumen el cargo el 1 de enero de 2027 y concluyen su representación el 27 de julio de 2028.

La segunda disposición transitoria refiere que el presidente de la República elegido en el 2023 presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 31 de diciembre de 2023, y concluye su mandato el 28 de julio de 2028. Agrega que los congresistas elegidos en el 2023 prestan juramento de ley y asumen el cargo el 29 de diciembre de ese año y concluyen su representación el 26 de julio de 2028.

La tercera disposición transitoria señala que los órganos que intervienen en el proceso electoral adopten las acciones de su competencia para la ejecución óptima y oportuna del proceso electoral, mientras que la cuarta indica que el Congreso puede aprobar otras leyes para la realización de las Elecciones Generales del 2023, hasta el 28 de febrero de este año.

