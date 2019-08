Mauricio Mulder, Clemente Flores, Luis Iberico y Richard Arce analizan el proyecto del Ejecutivo para adelantar elecciones al 2020. | Fuente: Congreso

"Declaración de guerra"

El congresista Mauricio Mulder (Apra) consideró que su bancada expresa una "casi unanimidad" en contra del proyecto del gobierno de Martín Vizcarra para adelantar las elecciones generales al 2020. El legislador refirió que esta propuesta se basa en un criterio autoritario, popular y de minimizar al parlamento.



"Es una salida del Gobierno, como ya lo viene haciendo desde hace un año, solamente para eludir su responsabilidad en los temas de la anemia infantil, en el desastre de la infraestructura de la salud, de la reconstrucción en el norte y en los temas fundamentales del país", dijo.

Para Mauricio Mulder "hay una declaración de guerra" del Ejecutivo al Congreso desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia y desde que se manifestó en contra de la reelección parlamentaria, todo esto en el contexto de la reforma de justicia.

"Aquí ha habido una politización de la justicia para comenzar hay mucha exposición mediática de quienes son fiscales y eso los termina politizando (...) el Ministerio Público hace en el fondo una tarea muy política en el sentido de autovalorarse mostrando las cosas que hacen y eso enrarece los procesos de investigación", sostuvo.

Sin embargo, Mauricio Mulder aclaró que el Congreso ha dado al gobierno los instrumentos para la lucha contra la corrupción como los decretos legislativos alrededor de criminalidad organizada.

"Agenda mínima de consenso"

Para el parlamentario de Peruanos por el Kambio (PPK), Clemente Flores, la solución para la crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso tras el proyecto para adelantar las elecciones al 2020 radica en "tender puentes" y "dialogar".

"Hay seis bancadas que se han ido sumando en apoyo a la propuesta del Ejecutivo. Tenemos los gobiernos regionales que se han pronunciado, saludando una buena medida, y el día de ayer me parece que se ha pronunciado la Asociación de Municipaldiades a nivel nacional", indicó.

Clemente Flores espera que a medida el debate se amplíe también se sumen más bancadas, previo diálogo con una "agenda mínima de consenso" del país. Esto se traduciría como generación de empleo, seguridad ciudadana, educación, entre otros temas.



"Si no hay otra salida, esta es la que tiene que darse. Tres años de enfrentamiento permanente. Esto es como un matrimonio si no hay una buena convivencia hay que separarnos, no peleándonos, sino con una salida democrática, dentro del marco constitucional, planteada por el Presidente", afirmó.

"Sugerir la figura del facilitador"

El legislador de Alianza para el Progreso, Luis Iberico, reconoció que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar se encuentre dialogando con las bancadas del Congreso sobre la propuesta de adelanto de elecciones. Pero, lamentó que el "tiempo es muy corto" y "ya estamos sobre el caballo".

"Se han hecho de la peor forma estas reformas constitucionales y de leyes orgánicas (...) Tiempo, diálogo y tolerancia. Una reforma de la Constitución es una reforma de largo aliento para que dure muchísimas décadas", opinó.



En ese sentido, Luis Iberico sostuvo que algunas reformas constitucionales no debieron "ajustarse a los apremios del tiempo" como la inmunidad parlamentaria. Para el parlamentario el diálogo sobre el proyecto del Ejecutivo se ha complicado debido a un clima de desconfianza.

"¿Cómo creamos un clima de confianza para que nos podamos sentar todos? El país está hablando para que las 12 mesas se sienten a dialogar con el representante del Gobierno si se ha roto el tema de la confianza. Me atrevo a sugerir la figura del facilitador, porque creo que en el Perú tenemos personalidades como el Defensor del Pueblo o un expresidente del Congreso", recomendó.

Para Luis Iberico aun hay posibilidades de llegar a entendimientos con un "diálogo franco, sincero y respetuoso" con el Ejecutivo. Sin embargo, insistió que el tiempo juega en contra. "Alianza para el Progreso va a tener una reunión el viernes la próxima semana con César Acuña y no sé si llegaremos a decir si vamos a apoyar o no", agregó.

"Nos vamos todos"

El congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, resaltó el respaldo al proyecto del Ejecutivo para el adelanto de elecciones al 2020 e indicó que su bancada está comprometida en "recuperar la credibilidad del parlamento" tras altos niveles de descalificación.

"La gente en la calle demanda que se cierre el Congreso, el Presidente ha recogido esa demanda, no es nada sencillo, se tiene que cumplir un calendario electoral y ahora la pelota está en la cancha del Congreso de la República y va a depender de la voluntad y compromiso que tenemos", manifestó.

Para Richard Arce es necesario un cambio total del Congreso porque hay una mayoría fujimorista reconfigurada con otras bancadas además del Apra. Estos grupos evitarían las investigaciones como contra la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

"Nos vamos todos, así de simple, para que podamos de alguna manera reconfigurar esta situación de escándalo de corrupción que ha tenido un impacto real en la política, me refiero al tema de Lava Jato y con la posición que ha tenido Fuerza Popular ha hecho obstaculizar este tema en el Congreso", dijo.