Integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Constitución y Reglamento para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023: Hernando Guerra García (FP), presidente; Heidy Juárez Calle (APP), vicepresidenta, y Alejandro Cavero Alva (Avanza País), secretario. | Fuente: Congreso de la República

La Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, programó para este martes 6 de setiembre la sustentación de los Proyectos de Ley de Recorte de Mandato y Adelanto de Elecciones presentados por las legisladoras Digna Calle (Podemos Perú) y Susel Paredes (Integridad y Desarrollo). La sesión se llevará a cabo a partir de las 9.30 a. m. en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

Como se recuerda, 'Nano' Guerra señaló con anterioridad a RPP que la salida del presidente Pedro Castillo debía darse por la vía constitucional; es decir, por suspensión, por acusación constitucional o por vacancia. Sin embargo, se mostró reacio ante un posible adelanto de elecciones, pese a que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, había indicado en reiteradas ocasiones que esa era una vía posible.

También se sustentará proyecto para no sesionar de madrugada

Además de las iniciativas para el adelanto de elecciones, la Comisión de Constitución puso en agenda los proyectos de resolución legislativa presentados por Alejandro Cavero, Ruth Luque y Víctor Cutipa para modificar el artículo 51 del Reglamento del Congreso.

Estas propuestas buscan que las sesiones del pleno legislativo se realicen entre las 7.00 a. m. y las 11.00 p. m., a fin de que no se lleven a cabo las sesiones en la madrugada.

Sobre este punto, el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado y exhortó al Congreso a no realizar sesiones maratónicas por falta de transparencia. De igual manera, el exmagistrado Eloy Espinosa-Saldaña remarcó que esta postura no pretende enemistarse con el Parlamento y argumentó que “no prestarse a ningún lobby no es bloquear las medidas que se están planteando, es hacer nuestro trabajo”.

Agenda de la Comisión de Constitución | Fuente: Comisión de Constitución

