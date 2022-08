Digna Calle revela falta de apoyo parlamentario para adelanto de elecciones: "No les cayó nada bien mi proyecto"

Digna Calle es la segunda vicepresidenta del Congreso | Fuente: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, evidenció la falta de apoyo que existe en el Parlamento para su proyecto de adelanto de elecciones generales. De acuerdo con la también legisladora de Podemos Perú, pese a que muchos de sus colegas aseguraron que dejarían sus cargos de ser necesario, ahora no cuenta con el respaldo y se ha quedado sola con su iniciativa.

"No tengo el respaldo de ellos, no tengo el apoyo. Esto, pese a que algunos dijeron anteriormente que si la mejor salida era irnos, nos íbamos. No obstante, cuando conversé, no les cayó nada bien mi iniciativa. Yo estoy yendo sola con mi proyecto", señaló la parlamentaria en entrevista para el diario Gestión.

"Quizá algunos colegas estén priorizando sus proyectos personales, viendo su mejora económica. No quiero pensar que por eso se están aferrando al cargo", mencionó Calle para intentar explicarse el motivo de la falta de apoyo.

Asimismo, Calle indicó que sus colegas le habían pedido dejar atrás la iniciativa que implica renovar tanto a los representantes del Ejecutivo como del Legislativo.

"Varios congresistas me han dicho: ´colega, retire su proyecto´, pero no es que yo lo retire porque a alguien no le parezca. La prioridad debe estar en el país", aseveró.

Espera apoyo de la Comisión de Constitución

La legisladora de Podemos recordó la respuesta del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, quien se mostró en contra del adelanto de elecciones. Sin embargo, trajo a colación las últimas declaraciones de la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre priorizar dicha iniciativa en el mencionado grupo de trabajo parlamentario.

"Escuché que dentro de la agenda que mencionó Hernando Guerra García no estaba el proyecto; por ello, envié un oficio para que priorice su debate. Sin embargo, también tenemos las declaraciones de su lidereza Keiko Fujimori, quienes se muestran a favor y, entiendo que, siendo los fujimoristas tan unidos, tendrán que hacerle caso", precisó.

Que se vayan todos

Para Digna Calle, la solución a la crisis política no se agota con una vacancia contra el presidente Pedro Castillo, sino con la remorfulación total de la representación nacional.

"Estoy de acuerdo con una vacancia, pero consensuada por las bancadas para obtener los votos. El presidente tiene que irse, pero la persona que asuma tiene que llamar a elecciones generales y, de esto modo, irnos todos (...). La población no se va a quedar tranquila solo con que se vaya Castillo, quieren también la salida del Congreso", enfatizó.

La segunda vicepresidenta del Congreso explicó que desde el Legislativo se ha cometido una serie de errores que ha generado rechazo en la ciudadanía. Como ejemplo, mencionó la poca celeridad en el caso del congresista Freddy Diaz, acusado de violación sexual.

"Los colegas echan toda la culpa al Ejecutivo y no dejan de tener razón, pero el Legislativo también está haciendo cosas que no se deberían hacer(...). Tenemos el caso de "Los Niños" y de los violadores. Entonces no somos bien vistos, no estamos trabajando como deberíamos trabajar", culminó.