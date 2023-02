Administración del Congreso admite "debilidades" en la adquisición de alfombras a proveedor con domicilio fiscal en pollería

El director General de Administración del Congreso de la República, Pablo Noriega y el oficial Mayor del Congreso, José Cevasco, estuvieron en el programa Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El director General de Administración del Congreso de la República, Pablo Noriega, reconoció este martes "debilidades" en la licitación de alfombras para la sede parlamentaria que ganó una empresa con sede en un lugar donde funcionaba una pollería.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Pablo Noriega precisó que la adquisición de 1 600 metros de alfombra formaba parte del Plan Anual de Adquisiciones, correspondiente al periodo anual enero-diciembre del año 2022 y estuvo a cargo del área de Logística del parlamento en octubre pasado, de acuerdo con la Ley de Contrataciones y su reglamento.

"Quería realizar en primer lugar que esa compra no se realizó (...) los órganos técnicos han estado haciendo un seguimiento de la firma del contrato y se vio que el proveedor no estaba cumpliendo con lo que había firmado (...) de repente sí faltó mejorar nuestra línea de comunicación (...) en el caso preciso de este señor yo quisiera manifestar que se le contrató porque la ley así lo permite", dijo en referencia a la empresa 'KOTLIN SERVICES SAC'.

Pablo Noriega señaló que la "respuesta inmediata" por parte del Congreso ante el incumplimiento del proveedor fue solicitar a la Contraloría General un "control concurrente" sobre el proceso en mención.

"El 90 % de las compras que realiza el Congreso tienen control concurrente, esta si mal no recuerdo ha tenido control concurrente", indicó el funcionario. Sin embargo, minutos después manifestó no tener la seguridad si se realizó el control concurrente.

Además, Pablo Noriega sostuvo que las "formalidades dentro del proceso" se han realizado por el comité "autónomo", pero reconoció que hubo "debilidades" en la adquisición de la alfombra.

"Que ha habido debilidades, que justamente han sido determinadas y expuestas por un medio de comunicación también por nuestra parte ha habido una acción. Nuestra acción ha sido inmediatamente sancionar porque hemos aplicado la penalidad, hemos cobrado un cheque de S/ 31 500, estamos por denunciar a este proveedor", expresó.

"Mejorar la imagen del Congreso"



El Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco, precisó que hay una comunicación de la Contraloría General de la República poniendo "una terna" para que la Mesa Directiva decida sobre quién será el funcionario que dirigirá la oficina de control interno del parlamento. Aclaró que la documentación llegó a mediados de enero tras cumplirse el periodo de tres años de la última jefa de control interno y que no tiene que ver con los procesos de compras denunciados.



"El día de hoy, por la tarde, se va a designar ya al jefe de la tomando en cuenta la terna que ha enviado la Contraloría General de la República al presidente del Congreso", afirmó.

Asimismo, José Cevasco sostuvo que la administración del Parlamento no ayuda a mejorar la imagen de la institución.

"Creo que la administración del Congreso no está colaborando eficientemente para mejorar la imagen del Congreso. Está en reorganización la Dirección General de Administración, la parte de compras es bastante sensible. Hay que poner mayor esmero para que el trabajo administrativo no genere más problemas políticos de los que ya tiene el Parlamento nacional", manifestó.

