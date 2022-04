Kira Alcarraz, congresista de Somos Perú. | Fuente: Congreso

La parlamentaria Kira Alcarraz de Somos Perú consideró que no podía dejar de votar a favor de la moción que le exhortaba al mandatario Pedro Castillo a renunciar. En conversación con RPP Noticias, manifestó que en Somos Perú se vota de forma distinta y que ella no está afiliada al partido.

“Es para que tome conciencia de todo lo que está pasando (la moción). Sus ministros no pueden decir ‘son solamente 8 muertos’, [...] un ministro cómo puede decir ‘un día que no comas no va a pasar nada’. Si es un saludo a la bandera, pero no podía dejar de intentarlo. Para que entienda y vea el presidente. La mayoría del Congreso sabemos que lo mejor es que dé un paso al costado pero también sabemos que no lo va a hacer”, dijo Alcarraz.

La congresista que es parte de la bancada de Somos Perú ha votado en contra de dar la confianza al gabinete de Aníbal Torres y a favor de la vacancia, una posición que difiere de otros miembros de su bancada. En el actual gabinete Torres está en el cargo el ministro Alejandro Salas, que figura como afiliado en Somos Perú.

“Hasta donde tengo entendido no tenemos alianza con Perú Libre o somos sus satélites. La que habla, soy invitada a Somos Perú, no estoy afiliada a Somos Perú. Desconozco que nosotros hayamos hecho un pacto. A título personal, no tengo pacto o convenio [con el oficialismo]”, dijo.

Sobre Torres

La congresista opinó que Aníbal Torres debe renunciar a la Presidencia del Consejo de Ministros y rechazó sus declaraciones sobre el dictador Adolfo Hitler. “En qué cabeza cabe meter a Hitler. [...] Respeto mucho las canas de todos, pero el señor ya está senil”, dijo.

“El premier debe salir, porque no está calificado. Lo peor es que es muy bueno y valiente para insultar a la prensa, a la policía, a los congresistas. Después pide disculpas. Con una disculpa, está acostumbrados en el Ejecutivo” refirió.

Sobre si sus declaraciones podrían generar malestar en Somos Perú, Alcarraz comentó que han respetado su posición discordante y que no se vería bien abandonar ‘cuando las papas queman’, aunque reconoció que ha recibido invitaciones de otras bancadas para sumarse a ellas.

“Muchas bancadas me han ofrecido pasarme a las de ellas, hay como dos o tres bancadas. En esta vida, me enseñaron a ser agradecida. He llegado al Congreso con Somos Perú, respeto al partido, me han dado la libertad siempre de decir y han respetado mi posición. Nunca me han cuestionado”, dijo.



PODCAST RPP | Desde el gobierno hay un ataque contra la democracia, advierte presidenta de IPAE

Elena Conterno dijo que la continuidad de Pedro Castillo en la presidencia es insostenible y debe renunciar. Agregó que el mandatario violenta la democracia. "Es como tener a un agresor en casa, estar siempre con miedo", expresó.