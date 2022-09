Alejandro Muñante: "No tiene que confundirse la reunión entre Pedro Castillo y José Williams como un acto de blandura del Congreso"

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso de la República | Fuente: Congreso de la República

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), señaló este viernes que la reunión entre el presidente Pedro Castillo y el presidente del Congreso, José Willams, en la sede del parlamento nacional no tiene que confundirse como un acto de "apacibilidad" ode "blandura" ante los indicios de corrupción del entorno presidencial.

En Ampliación de Noticias, Alejandro Muñante comentó sobre la cita de esta mañana entre el jefe de Estado y el titular del Congreso, con la presencia de los vicepresidentes de la Mesa Directiva parlamentaria y algunos ministros de Estado, para una coordinación entre ambos poderes del Estado



"No tiene que confundirse esta reunión como un acto de apacibilidad o de blandura de parte del Congreso frente a lo que estamos viendo, los serios cuestionamientos, los serios indicios de corrupción que envuelven el entorno presidencial. Sin embargo, si es lo que se quiere es conversar sobre la promoción o fortalecimiento de algunos puntos en común por supuesto estamos llanos para ese diálogo", dijo.

Alejandro Muñante indicó que no existe una agenda específica de la reunión entre Pedro Castillo y José Williams porque la invitación proviene de Palacio de Gobierno. Sin embargo, consideró que se hablará de la agenda legislativa.

"Al reunirse en el Congreso corresponde revisar no solo aquellos proyectos que el Ejecutivo ha presentado, sino también vamos a poner sobre la mesa aquellas leyes que faltan promulgar y aquellas que habiéndose promulgado aún faltan reglamentar. Eso es importante saber que el público lo sepa y le haremos saber al presidente Castillo", afirmó.

"Ánimo de transparencia"

Sobre su propuesta de realizar la citada reunión en forma pública, Alejandro Muñante sostuvo que su planteamiento buscaba la "transparencia". Además, recomendó que las conclusiones del diálogo entre el mandatario Pedro Castillo y José Willams sí tendrán que darse a conocer.



"Lo que yo declaré el día de ayer era más que nada con ese ánimo de transpareciencia que debería haber en este tipo de actos protocolares. Lo importante será los temas que se aborden ya sea pública o de manera secreta, pero las conclusiones del mismo tienen que hacerse público, en eso creo que todos estamos de acuerdo, que el presidente salga y diga los puntos que hemos tratado", aclaró sobre su propuesta que la reunión entre el Jefe de Estado y el titular del Congreso sea pública.

Para Alejandro Muñante, la decisión del presidente Pedro Castillo de acudir a la sede parlamentaria para participar en la reunión con José Williams "es lo correcto" porque el tema sobre el que giraría el diálogo sería la agenda legislativa.

"Si es correcto que venga con sus ministros, está en su potestad de hacerlo. El tema es que al principio vemos a una falta de comunicación y transparencia del presidente Castillo porque hace la invitación a título personal, pero después cuando ya acuerda la reunión y se fija hora y fecha ya menciona que no va a venir solo, sino acompañado. Entonces, es un tema que maneja muy mal el presidente, pero no nos hacemos problemas y podemos recibir a los ministros como lo ha mencionado", expresó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Gabriela Calderón Valencia, cirujana oncológica de mamas y tejidos blandos, explicó que se denomina grupo joven para cáncer de mama cuando la mujer es menor de 40 años. Precisó que en países desarrollados la prevalencia es de 5% a 7 % en menores de 40 y en países no desarrollados un 20% por ciento. Podría ser por falta de atención oportuna y a la falta de diagnóstico adecuado. Señaló que muchas veces la paciente joven llega con síntomas y no se les hace caso y el médico tratante debe ser muy minucioso con el grupo de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Deben acudir a un nivel primario y si no encuentra solución, debe ir a un segundo nivel de atención.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.