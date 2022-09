Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso. | Fuente: Andina

El tercer vicepresidente del Congreso Alejandro Muñante (Avanza País) estimó que el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, investigado por integrar una presunta organización criminal junto al presidente Pedro Castillo, será censurado por el Congreso tras su interpelación prevista para el próximo lunes 5 de septiembre.

En Las cosas como son de RPP Noticias, el parlamentario recordó que la Fiscalía ha encontrado indicios de la participación de Alvarado en actos de corrupción, en alusión a las investigaciones sobre licitaciones de obras en la región Cajamarca, realizadas durante su gestión como ministro de Vivienda (julio 2021- agosto 2022).

"Hoy se le acusa de organización criminal de parte de un fiscal que le ha encontrado una participación civil. Siendo así las cosas, lo mínimo que podemos hacer nosotros, haciendo un control político, es apartarlo del cargo", dijo.

"Podría vaticinar que el ministro de Transportes podría ser censurado por este Congreso", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de que el ministro del Interior, Willy Huerta, siga el mismo camino, Muñante dijo que, aunque sus respuestas ante la comisión de Defensa el último jueves no fueron satisfactorias "no podría afirmar que ahora existe un ánimo de censura contra él desde el Congreso".

El congresista de Renovación Popular mencionó que sí hay una disposición a interpelarlo en el Congreso por considerar insuficientes sus explicaciones respecto a los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional.

Esperar momento propicio para moción de vacancia contra Pedro Castillo

Muñante señaló al presidente Pedro Castillo como "el principal responsable" de la actual crisis política, pero recordó que sacarlo del cargo requiere más votos que con los que se cuentan en estos momentos en el Congreso para su eventual destitución.

En ese sentido, se pronunció a favor de esperar a que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presente una acusación constitucional contra el mandatario a partir de los elementos de convicción que reúna en las investigaciones iniciadas a Pedro Castillo.

El tercer vicepresidente del Congreso invitó a sus colegas que en estos últimos días han anunciado una intención de presentar una moción de vacancia contra Castillo, a que tengan mesura y a esperar los resultados de las acciones de la Fiscalía de la Nación para tal efecto.

"Creo que la Fiscal está tomando esta posición y por ende va a presentar su acusación formal ante el Congreso. Los insumos que se puedan incorporar a esa denuncia pueden ser usados para la herramienta de la vacancia presidencial", dijo.

Muñante también consideró la posibilidad de pedir la suspensión de Pedro Castillo en el ejercicio del cargo presidencial a partir de la acusación constitucional, pero indicó que para ello se requiere una modificación del reglamento del Congreso, y por ello ha presentado un proyecto de ley para ese fin.

"La figura de la suspensión no está en el reglamento, como si lo está la vacancia presidencial [...] su aplicación procedimental (de la suspensión) en estos momentos no existe, por eso he presentado el proyecto de ley", afirmó.