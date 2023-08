Soto dice que "no tenía conocimiento" de que trabajadores de su despacho coordinaban acciones a su favor

Congreso El dominical Cuarto Poder reveló que trabajadores del despacho de Soto creaban cuentas falsas en redes sociales para defenderlo

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, difundió hoy, lunes, a través de sus redes sociales, un comunicado respecto a la reciente denuncia periodística en su contra acerca de que personal de su despacho habría coordinado acciones a su favor y de descrédito de sus adversarios políticos a través de redes sociales.

En ese sentido, el titular del Parlamento deslindó con el contenido de los chats propalados por el medio de comunicación y dijo que tenía "absoluto respeto" por los demás congresistas.

"Deslindo con este tipo de manifestaciones agraviantes y expreso mi absoluto respeto a todos mis colegas parlamentarios".

Asimismo, afirmó que no tenía conocimiento ni injerencia en ese tipo de coordinaciones de los trabajadores de su despacho.

"Dichas conversaciones se produjeron en un chat grupal sobre el cual no tenía conocimiento ni injerencia alguna", expresó.

Además, señaló que iniciará una "investigación interna" para esclarecer los hechos señalados.

Trabajadores habrían coordinado acciones a su favor

El dominical Cuarto Poder difundió anoche un reportaje en el cual reveló que, el 2022, Eduardo Quezada, entonces asesor de la bancada de APP, Sandra Rodríguez, asesora principal de Soto; y Penélope Contreras, una trabajadora de su oficina, coordinaban acciones en redes sociales a favor del ahora titular del Parlamento.

“Como se indicó ayer debemos entrar y hacer notar la no presencia de Aragón en la nota, ironizar al ‘zorrito run run’ Bellido y resaltar que Ugarte jaló siete veces su examen de docencia”, habría ordenado Quezada, en un grupo de WhastApp, para desacreditar a Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario).

Asimismo, en un chat de diciembre pasado, los trabajadores del despacho acordaron acciones contra el parlamentario Luis Aragón - congresista de la región Cusco al igual que Soto Reyes - por abstenerse de votar por el archivo de una denuncia en su contra en la Comisión de Ética.

“Ahora a pisar en el cuello con más ganas”, escribió Edgar Gamarra, funcionario de la oficina de Alejandro Soto. “Esos malditos lápices y el maldito de Aragón”, añadió un trabajador identificado como Julio Castillo.

Lineas después, Sandra Rodríguez escribió: “El Dr. me dice que anotemos las placas (de los que no votaron a su favor) y que su firma no va en el PL (proyecto de ley) de (Ruth) Luque”.

Además, los referidos trabajadores habrían concertado la creación de cuentas falsas en redes sociales para defender a Alejandro Soto.

Respecto a Sandra Rodríguez y Penélope Contreras, según el dominical, desde julio de este año, ambas integran el equipo de la Presidencia de la Mesa Directiva.