Vocero de Fuerza Popular afirma que no apoyarán censura contra Soto, pero Patricia Juárez dice que la evaluarían

Congreso Los parlamentarios fujimoristas discreparon respecto al proceder de su bancada ante una eventual moción de censura

En los últimos días, el congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) se encuentra impulsando una moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por los diversos cuestionamientos en los que se encuentra inmerso.

Al respecto, la parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez, expresó su preocupación ante la continúa exposición de denuncias contra el titular del Legislativo

"En realidad, nos preocupa a todos cuando sale una nueva noticia respecto a nuevos hechos que tendría que explicar de todas maneras el presidente del Congreso (...) Es complicado que todo el tiempo estén apareciendo nuevas denuncias", sostuvo.

"Creo que debe sentarse, explicar cada uno de los casos en particular. Creo que ya ha hecho una conferencia de prensa, pero han surgido nuevos hechos que creo que ameritan que se siente nuevamente y explique en qué consisten las imputaciones que le hacen", agregó.

En ese sentido, señaló que su bancada evaluaría apoyar la moción de censura contra el presidente del Congreso si es que llegara a presentarse.

“Entiendo que hay un grupo que presentaría una censura. Entiendo que aún no tienen las firmas. Una vez presentada, de llegar a las firmas, nosotros como bancada, evaluaremos si apoyamos o no. Pero mientras no exista ni siquiera la presentación de la moción, la verdad, no tenemos mucho que opinar”, indicó.

Arturo Alegría: "La postura es no apoyar la moción de censura"

No obstante, minutos después de estas declaraciones, el vocero titular de la bancada fujimorista, Arturo Alegría, indicó que su bancada ya tiene la postura de no apoyar una eventual moción de censura contra Alejandro Soto.

"La postura de la bancada es de no apoyar esta moción o posible moción de censura porque quienes están ahí lo único que buscan es desestabilizar a las instituciones, porque detestan la democracia", señaló.

Asimismo, el parlamentario cuestionó la "objetividad" de Roberto Sánchez para impulsar dicha moción.

"El señor Roberto Sánchez, uno de los principales impulsores de este tema, está vinculado a lo que pasamos todos el 7 de diciembre pasado, a un intento de golpe de Estado. Entonces, creer en la objetividad que puede tener el congresista Sánchez, yo creo que es bastante cuestionable", resaltó.

Por otro lado, Alegría se pronunció sobre las presuntas agresiones que sufrió la congresista Sigrid Bazán, el día de ayer, al interior de la Municipalidad de Comas. Al respecto, acusó a dicha parlamentaria de querer "ganar cámaras".

"Yo creo que es el resultado de una posición de ganar cámaras, de ganar titulares y la ciudadanía ha respondido a este intento de aprovechamiento. Tampoco podemos estar hincando a la ciudadanía haciendo una seudo labor de representación", puntualizó.