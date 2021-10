Congresista Alex Paredes sustentó su proyecto de ley en Comisión de Constitución. | Fuente: Congreso

El congresista de Perú Libre Alex Flores sustentó esta mañana su proyecto de ley para modificar el artículo 206 de la actual Carta Magna e incorporar la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución. En su sustentación, afirmó que se vive un "momento destituyente" y que siete de los 10 partidos representados en el Congreso se pronunciaron durante la campaña electoral a favor de una reforma de la actual Carta Magna de 1993.

“En nuestra sociedad en el Perú tanto en el mundo intelectual, de los señores dedicados al ámbito académico, los partidos políticos, los actores sociales se habla de la necesidad del cambio de la Constitución Política. Estamos viviendo un momento destituyente, puesto que un gran sector de la población no se siente identificada, respaldad por leyes de la actual Carta Magna. Tal es así que tenemos problemas de conflictos sociales”, dijo Flores en la comisión de Constitución.



De acuerdo con Flores, distintos círculos académicos y sociales ya se abre un debate de la necesidad de una nueva Constitución Política, lo que para él significa que se trata de un “momento destituyente”.

“Para aclarar si estamos en ese momento o no, ¿cómo medimos si quiere o no la Constitución? No hay acto más democrático que el referéndum, si está de acuerdo o no”, indicó.



Posiciones de la bancada



En su argumentación, Flores indicó que siete de las 10 agrupaciones con escaños en el actual Parlamento se manifestaron a favor de una revisión de la Constitución de 1993. Refirió que Alianza para el Progreso sacó un pronunciamiento el 11 de junio en el que señalaba que “no se opone a la reforma total o parcial” de la Constitución.



Asimismo, los planes de gobierno de Juntos por el Perú, Acción Popular, Somos Perú y Partido Morado incluían secciones donde se hablaba de la necesidad de reforma la actual Carta Magna. Asimismo, dijo que un actual proyecto de Podemos Perú busca establecer “bases para la reforma” de la actual Carta Magna. En esa línea, indicó: “tienen ustedes la palabra empeñada con el pueblo".

