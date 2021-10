Alfredo Pariona sobre supuestas firmas de Perú Libre a favor de la censura a Iber Maraví: “Yo tengo la convicción que la bancada es única”

Alfredo Pariona declaró a la prensa a su ingreso a la sede del Congreso. | Fuente: RPP

El congresista Alfredo Pariona, de Perú Libre, dijo tener la convicción de que la bancada oficialista “es única”, al comentar lo dicho por el legislador Jorge Montoya, quien sostuvo que tres miembros de dicha bancada suscribieron la moción de censura impulsada contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví.

En diálogo con su prensa a su ingreso a la sede del Congreso, el parlamentario por Huancavelica sostuvo que la bancada del lápiz se mantiene en bloque contra la citada moción de censura.

“Hasta el momento no podría afirmar, no conozco quiénes son, no es nada oficial. Es un decir de otro parlamentario que, de repente, haya dicho verbalmente y al momento no lo tenemos. Yo tengo la convicción que la bancada es única”, manifestó.

Esta mañana el almirante (r) Jorge Montoya reafirmó que tres legisladores de Perú Libre han suscrito la moción de censura contra Maraví, aunque evitó identificarlos.

El representante de Renovación Popular aseguró que, a la fecha, la firma ya cuenta con la firma de 52 legisladores, aunque se han propuesto llegar a los 66 adherentes antes de presentar el documento.



Cabe mencionar que la moción de censura puede ser presentada con 33 firmas, pero para su aprobación en el Pleno requiere de 66 votos. Por ello, los impulsores de esta iniciativa se han puesto como objetivo presentar la moción de censura con esta cantidad de firmas.

Sin presiones

Jorge Montoya aseguró que no se está haciendo una campaña para recabar las firmas de la censura. Según dijo, solo se entrega al documento a los legisladores y ellos deciden si la suscriben o no.

“No se pregunta al que firma. Simplemente se le da la moción. Si la quiere firmar la firma, no hay ninguna pregunta ni convencimiento de por medio. Es un acto voluntario”, manifestó.

Habla Bermejo

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, dijo desconocer que parlamentarios de su agrupación hayan firmado la moción de censura contra Iber Maraví.

“No me consta. Son dichos de un congresista que no son de la bancada. Tendrán que presentar el documento para ver quiénes son y preguntarles por qué lo han hecho”, dijo.

Además, cuestionó las declaraciones del vocero de Renovación Popular, las cuales tildó de “cuestionables”. “Sobre supuestos, no opino. Puede ser verdad o mentira. El señor Montoya tiene un speech (discurso) cotidiano bastante cuestionable”, manifestó.



