Javier Velásquez Quesquén, congresista del Apra. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Javier Velásquez Quesquén negó haber participado en una reunión para coordinar la elección del nuevo Tribunal Constitucional y consideró que la difusión de un "audio parchado" busca impedir la elección de los nuevos magistrados. En entrevista con RPP Noticias, el legislador reconoció su voz, pero aseguró que fue manipulada.

"No ha habido una reunión para ver específicamente ese tema. Yo no digo que no sea mi voz (pero) está descontextualizada y no pueden incorporar ahí a personas que no estuvieron alrededor (…) No puedo negar mi voz, pero esa reunión ha sido construida de audios tomados de algún otro lugar", señaló.

"No solamente está editado, nunca hubo una reunión con Rosa Bartra o Úrsula Letona. De repente este comentario lo he hecho yo en el Pleno o estando cerca de una de ellas, pero nunca nos hemos reunido para ver este tema. Lo que han hecho es pegar y por eso hoy se va a hacer la denuncia ante el Ministerio Público", agregó en entrevista con Ampliación de Noticias.

Velásquez justificó el procedimiento empleado para elegir a los nuevos magistrados del TC e insistió en que el Congreso está utilizando el mismo mecanismo empleado por el anterior Parlamento. Asimismo, negó que se esté buscando conformar uno "a la medida" para eventuales casos que involucren a diferentes personajes, incluidos a congresistas.



"Este audio es de noviembre. Estaba vivo Alan García, yo no sabía que el presidente Vizcarra iba a convocar a elecciones adelantadas. Si nosotros nos ponemos a pensar que los actuales miembros del Tribunal Constitucional de repente en un año meten preso (…) Por favor", dijo.

El parlamentario aprista también señaló que la prueba de que no hay una "repartija" es el accionar de los seis magistrados que terminan su mandato, quienes fueron elegidos por el Congreso. "Nosotros presentamos nuestros antecedentes. ¿Acaso ellos no han garantizado la independencia del Tribunal?", cuestionó.

En otro momento, Velásquez Quesquén dijo no sentirse incómodo ante la posibilidad de que el codinome 'Sipán' sea una referencia a él en los presuntos aportes que habría hecho la empresa Odebrecht para las campañas electorales de congresistas.

"En el eventual caso que se vea ese tema será la justicia ordinaria la que lo vea. Hay que dejar que los fiscales y los jueces hagan su trabajo. A mí no me incomoda, como no me incomoda que me digan que me he reunido cuando he dicho que no", dijo.