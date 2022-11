El Congreso requiere de 87 votos para poder vacar al presidente Pedro Castillo. | Fuente: Congreso

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció este jueves que firmó la tercera iniciativa de moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que impulsa el congresista no agrupado, Edward Málaga y que hasta el momento cuenta con más de 60 firmas de respaldo.

A través de sus redes sociales, el grupo parlamentario afirma que con esta adhesión ratifica su "compromiso con el país y la lucha contra la corrupción".

"Hemos cumplido el ofrecimiento que hemos hecho a la población de firmar todos, al unísono, la moción de vacancia trabajada por el congresista Edward Málaga", puntualizó el vocero de la bancada, Alejandro Soto, en declaraciones a RPP Noticias.





La #BancadaAPP firmó la moción de vacancia contra el presidente Castillo ratificando así nuestro compromiso con el país y la lucha contra la corrupción. #VacanciaYa — Bancada APP (@BancadaAPP) November 3, 2022

A mediados de octubre, Málaga anunció que iniciaría la recolección de firmas para la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, una iniciativa que solo requiere de 26 adhesiones para presentarse ante el Congreso.

El propósito de Málaga es asegurar el respaldo de 87 parlamentarios, el número mínimo necesario para vacar al presidente de la República, antes de que la moción llegue a debate en el Pleno, tras el antecedente del fracaso de los dos pedidos de vacancia contra Castillo en diciembre de 2021 y en marzo de 2022.

En declaraciones a Ampliación de Noticias, Málaga indicó que la denuncia constitucional presentada contra Pedro Castillo por la Fiscal de Nación, Patricia Benavides, el pasado 12 de octubre, haría “mucho más sólida y consistente” la moción de vacancia presidencial.

“Lo que se ha revelado en este informe es sumamente grave. No solo agregamos un cuarto argumento a nuestra moción de vacancia, sino que la hace mucho más sólida y consistente”, argumentó.

Respaldo a vacancia se negocia sin apresuramientos

Málaga también ha afirmado que el respaldo a la moción de vacancia se viene negociando sin apresuramientos. “No es un tema de apresurarse, es un tema de hacer las cosas bien. Estamos tendiendo los puentes entre bancadas para conseguir los apoyos. Como se siguen sucediendo destapes en las investigaciones de la Fiscalía, la presión va a seguir aumentando”, dijo.

Actualmente las firmas se distribuyen, principalmente, en los bloques opositores: Fuerza Popular (24 congresistas), Acción Popular (12), Avanza País – Partido de Integración Social (8), Renovación Popular (9), Alianza Para el Progreso (9), Podemos Perú (1), Somos Perú (2) y No Agrupados (1).

La única bancada que ha firmado de forma conjunta es Fuerza Popular. Y ahora APP anunció como bloque que firmó la moción. Las demás agrupaciones que aparecen entre las firmantes tienen parlamentarios que aún no se deciden por acompañar este nuevo proceso. Además, hay congresistas que han manifestado públicamente estar a favor de una vacancia, como Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) o Carlos Anderson (no agrupado), pero que aún no han dado su rúbrica al documento.