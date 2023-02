Bancada de Avanza País exige explicaciones al partido por pago de costosa capacitación

aEl grupo parlamentario de Avanza País hizo énfasis en que “los recursos del Estado son de los ciudadanos y su gasto debe ser transparente y justificado”. | Fuente: Congreso

La bancada de Avanza País se pronunció este lunes, 27 de febrero, luego de que el dominical Punto Final expusiera que el partido político gastó cerca de medio millón de soles en capacitaciones para militantes, las mismas que, según el reportaje, aún no se han realizado.

A través de un comunicado, la agrupación parlamentaria negó que los integrantes de la bancada estén implicados en la investigación y exhortó a la dirigencia del partido político, fundado por Pedro Cenas, a dar explicaciones sobre el uso del dinero recibido del Fondo de Financiamiento Público Directo de la ONPE.

“Exhortamos a la dirigencia del partido a dar las explicaciones del caso y explicar a la ciudadanía de manera clara y transparente lo ocurrido. Los recursos del Estado son de los ciudadanos y su gasto debe ser transparente y justificado siempre”, se lee en el pronunciamiento.

“Al respecto, señalamos que ningún congresista de nuestra bancada es parte de esta investigación y que tomamos muy en serio las denuncia con respecto al mal uso de fondos públicos”, agrega.

La denuncia periodística

De acuerdo con Punto Final, el partido del tren recibió el año pasado del Fondo de Financiamiento Público Directo de la ONPE la suma de 1,4 millones de soles, de los cuales pagó 465 000 soles a Global Perú Comunicaciones SAC por concepto de cursos de capacitación profesional.

Luis Flores Reátegui, tesorero y secretario general de Avanza País, fue quien firmó el contrato con Luis Alexis Javier Pérez Romero, gerente de Global Perú Comunicaciones, empresa que funciona en un centro de fotocopias, no tiene experiencia en el rubro y que, según la Sunat, había sido constituida 15 días antes.

Según la investigación periodística, Pérez Romero tiene 34 años y se dedica a la venta de zapatillas y gorras a través de internet. En tanto, Flores Reátegui evitó dar el nombre de la persona que le recomendó contratar con esta compañía.

"Le consulté a la ONPE y me dijeron que si el producto es bueno y está de acuerdo con el estándar que se necesita, no hay un impedimento legal", manifestó. Y agregó: “No se lo digo, porque prácticamente no quisiera que la persona se sienta aludida”.

El secretario general de Avanza País aseguró que el curso será dictado el 14 de marzo próximo.